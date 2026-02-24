بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى الدعجة والقرعان وماضي

ساعة واحدة ago
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى الدعجة والقرعان وماضي

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء إلى عشائر الدعجة والقرعان وآل ماضي.

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة المليفي الدعجة بوفاة المرحوم محمد فلاح المليفي الدعجة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة القرعان بوفاة أحمد حسن القرعان، محافظ الكرك الأسبق، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى آل الماضي بوفاة جنوا عبد الرحمن ماضي، داعياً الله ان يشملها برحمته ورضوانه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:26

السردية الأردنية بين الفكرة والممارسة

20:46

التربية تطلق دراسة تجريبية رائدة لقياس أثر توفير أجهزة “كروم بوك”

20:33

الأمم المتحدة : عدد الجياع في الصومال تضاعف خلال عام

20:24

إنجاز طريق صرفا الأغوار الحيوي بكلفة 10.5 مليون دينار

20:20

لا صوت يعلو فوق صوت الوطن والمواطن

20:09

البكار: وقف أي مشترك اختياري بالضمان لدفعاته سيؤثر سلبا على المؤسسة

20:02

من النووي إلى الاغتيالات.. بوتين يحذر الغرب من الوصول لنقطة اللاعودة

19:49

وزير النقل: أولوية لملف مخالفات السير وتطوير قطاع الشاحنات

19:40

اختفاء أرشيف الكائنات الفضائية.. بعد ساعات من مطالبة ترامب بنشره

19:35

إزالة بسطات وإغلاق وإيقاف وتوجيه ضبوطات وتحرير مخالفات لمحال بإربد

19:10

الملك: الأردن لن يسمح بخرق أجوائه ولن يكون ساحة حرب

19:05

الحكومة تعدّل على مسوّدة مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026