إنجاز طريق صرفا الأغوار الحيوي بكلفة 10.5 مليون دينار

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إنهاء أعمال العطاءات الخاصة بتنفيذ طريق صرفا – الأغوار الذي يمتد بطول 18 كيلومتراً وبكلفة إجمالية وصلت إلى 10.5 مليون دينار، حيث يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية الوزارة الرامية لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الربط المروري بين مختلف محافظات المملكة.

ويشكل الطريق إضافة نوعية للمشاريع الحيوية كونه يربط محافظة الكرك بطريق البحر الميت عند منطقة غور حديثة، مما ينعكس إيجاباً على الواقع التنموي والاقتصادي ويقدم دعماً مباشراً لقطاعي النقل والسياحة في المنطقة.

يذكر أن العمل في المشروع تم تقسيمه إلى ثلاثة عطاءات بمسافة 6 كيلومترات لكل جزء، حيث اكتمل تنفيذ الجزئين الأول والثالث خلال العامين الماضيين، في حين تم إنجاز الخلطات الإسفلتية والمنشآت المائية للجزء الثاني مع استمرار العمل حالياً على اللمسات التكميلية النهائية التي تشمل أعمال الربراب وتبطين الخنادق وتجهيز السلامة المرورية من دهانات وعواكس أرضية.

ويتكون الطريق من مسربين مع أكتاف جانبية بعرض إجمالي يبلغ 11.10 متر، وقد شملت العمليات الإنشائية مراحل دقيقة من الحفر والردم وفرش الطبقات الإسفلتية، بالإضافة إلى تدعيم الطريق بعبارات أنبوبية وصندوقية لتصريف مياه الأمطار وجدران استنادية وحمايات هندسية وفق أعلى المواصفات الفنية، وهو ما سيؤدي في المحصلة إلى تحسين مستوى السلامة المرورية وتسهيل حركة المواطنين وتعزيز النشاط الاقتصادي في كافة المناطق المحيطة