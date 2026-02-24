بنك القاهرة عمان
إزالة بسطات وإغلاق وإيقاف وتوجيه ضبوطات وتحرير مخالفات لمحال بإربد

4 ساعات ago
وطنا اليوم:أزالت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، اليوم الثلاثاء، 37 بسطة متنقلة تشكل إعاقة لحركة المرور والمشاة في مناطق مختلفة بمدينة إربد.
وقال محافظ إربد بالإنابة، الدكتور رائد الجعافرة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اللجنة التي شاركت بها بلدية إربد الكبرى، والصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية الصناعة والتجارة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، أغلقت محلاً للألبان والمجمدات وسط المدينة لمخالفته الشروط الصحية، إضافة إلى إيقاف محلين مواد تموينية عن العمل إلى حين تصويب المخالفات المحددة لها.
وأضاف أنه جرى توجيه 19 ضبط تفتيش من قبل مؤسسة الغذاء والدواء خلال الجولة لتصويب بعض السلبيات في المنشآت، إضافة إلى تحرير مخالفات بيئية وصحية لعدد من المحال الأخرى.
وأكد الجعافرة استمرار الجولات الرقابية على الأسواق على مدار شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن الخطة المعتمدة لتكثيف الرقابة الصحية حفاظا على السلامة العامة.


