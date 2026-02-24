الملك: الأردن لن يسمح بخرق أجوائه ولن يكون ساحة حرب

الملك يلتقي أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

الملك يؤكد أهمية دور النقابة في تعزيز المهنية الإعلامية.

الملك: أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار.

الملك يؤكد مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لوقف الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية والقدس.

مجلس نقابة الصحفيين يؤكد أهمية الدور الأردني في الملفات الإقليمية وحضوره الفاعل بما يحفظ المصالح الوطنية.

مجلس نقابة الصحفيين يشير إلى دور الإعلام المسؤول في نشر الحقيقة ودحض الشائعات وتعزيز الرواية الأردنية.

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، وتم مناقشة عدد من القضايا المحلية والإقليمية.

وأكد جلالة الملك أهمية دور النقابة في تعزيز المهنية الإعلامية، وضرورة أن تكون المصلحة الوطنية بوصلة الخطاب السياسي والإعلامي، خاصة في ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة والعالم.

وتحدث جلالته عن أهمية المضي قدما في تنفيذ المشاريع الكبرى وجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين الخدمات، بما يسهم في تحسين حياة المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

ولفت جلالة الملك إلى أن الأردن يعمل على الاستفادة من علاقاته المتميزة مع دول صديقة لجذب فرص استثمارية واقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، ومنها دول شرق آسيا.

وبشأن التطورات المرتبطة بإيران، أكد جلالته أن الحوار والحلول السياسية هي السبيل لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد.

وشدد جلالة الملك على أن الأردن لن يسمح بخرق أجوائه ولن يكون ساحة حرب، لافتا إلى أن أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد جلالته مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لحماية حقوق الفلسطينيين ووقف الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية والقدس.

ولفت جلالة الملك إلى ضرورة دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادة أراضيها.

من جهتهم، ثمن نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة جهود جلالة الملك في الدفاع عن القضايا العربية، خصوصا القضية الفلسطينية، مؤكدين أهمية الدور الأردني في الملفات الإقليمية وحضوره الفاعل بما يحفظ المصالح الوطنية.

وقدم الحضور شرحا حول إجراءات النقابة وجهودها من أجل تطوير العمل الصحفي وتنظيم شؤون المهنة والحفاظ على المعايير المهنية.

وشددوا على أهمية تطوير الإعلام الأردني لأدواته ليكون قادرا على مواكبة التقدم التكنولوجي، كما أشاروا إلى دور الإعلام المسؤول في نشر الحقيقة ودحض الشائعات وتعزيز الرواية الأردنية.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.