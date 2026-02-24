بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

أمانة عمّان: بدء العمل الفعلي بالكاميرات الذكية وتركيب 550 منها

3 ساعات ago
أمانة عمّان: بدء العمل الفعلي بالكاميرات الذكية وتركيب 550 منها

وطنا اليوم:أكد مدير عمليات المرور في أمانة عمّان، شادي الروابدة، الثلاثاء، أن الأمانة بدأت العمل الفعلي بالكاميرات الذكية، حيث تم تركيب 550 منها حتى الآن على محاور وشوارع العاصمة، والعدد في ازدياد، ومع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من تركيب 5500 كاميرا.
وقال الروابدة ، إن تركيب الكاميرات الذكية يشمل جميع محاور العاصمة وضمن حدود الأمانة، والهدف الرئيسي منها مراقبة الحركة المرورية.
وأضاف أن إدارة العملية المرورية هي عملية مشتركة بين كوادر أمانة عمّان وإدارة السير، مشيرا إلى أن 80% من هذه الكاميرات تهدف إلى مراقبة الحركة المرورية وتقليل زمن الاستجابة في حال حدوث عطل أو حادث على المحاور والطرق الرئيسية.
وأشار إلى أن 20% من الكاميرات الذكية تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات والحد منها على الطرق، موضحا أنه أصبح هناك اعتماد على الذكاء الاصطناعي والكاميرات المخصصة لضبط المخالفات والتجاوزات.
وبيّن الروابدة أن المؤشرات تظهر تناقصا في أعداد الوفيات والإصابات والحوادث منذ تعديل قانون السير ورفع قيمة المخالفات وزيادة الرقابة على التجاوزات.
وقال إن هذه الكاميرات ترصد جميع أنواع المخالفات، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على مخالفات رئيسية مثل تجاوز السرعة المقررة، وقطع الإشارة الحمراء، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، وعدم الوقوف أو التوقف في الأماكن غير المسموح فيها، بالإضافة إلى المخالفات البيئية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:10

الملك: الأردن لن يسمح بخرق أجوائه ولن يكون ساحة حرب

19:05

الحكومة تعدّل على مسوّدة مشروع قانون الضمان الاجتماعي

16:38

إضافة خدمة تحديث البيانات الى سند

15:57

القضاء الفرنسي يحيل حكيمي للمحاكمة بتهمة الاغتصاب

15:31

موظفو بنك القاهرة عمّان يرعون برنامج الإفطار الرمضاني الخيري في متحف الأطفال‎

15:24

كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية: رئيس الوزراء وعد بمراجعة مسودة قانون الضمان

15:09

نهاية هوليوودية لـ لص الصيدليات في السودان

14:59

وفاة و4 إصابات بحادث سير في وسط البلد

14:54

مسؤولين لبنانيين: إسرائيل هددتنا بضرب البنية التحتية إذا شارك حزب الله في أي حرب أميركية إيرانية⁣

14:47

الأمن يحذر من مخاطر إشعال السلكة ويدعو لحماية الأطفال من الألعاب الخطرة

14:41

إتاحة تخطيط رحلات باص عمّان بين المدن عبر خرائط جوجل

14:26

مدفيديف: قد نضطر لاستخدام النووي ضد أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026