أمانة عمّان: بدء العمل الفعلي بالكاميرات الذكية وتركيب 550 منها

وطنا اليوم:أكد مدير عمليات المرور في أمانة عمّان، شادي الروابدة، الثلاثاء، أن الأمانة بدأت العمل الفعلي بالكاميرات الذكية، حيث تم تركيب 550 منها حتى الآن على محاور وشوارع العاصمة، والعدد في ازدياد، ومع نهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من تركيب 5500 كاميرا.

وقال الروابدة ، إن تركيب الكاميرات الذكية يشمل جميع محاور العاصمة وضمن حدود الأمانة، والهدف الرئيسي منها مراقبة الحركة المرورية.

وأضاف أن إدارة العملية المرورية هي عملية مشتركة بين كوادر أمانة عمّان وإدارة السير، مشيرا إلى أن 80% من هذه الكاميرات تهدف إلى مراقبة الحركة المرورية وتقليل زمن الاستجابة في حال حدوث عطل أو حادث على المحاور والطرق الرئيسية.

وأشار إلى أن 20% من الكاميرات الذكية تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات والحد منها على الطرق، موضحا أنه أصبح هناك اعتماد على الذكاء الاصطناعي والكاميرات المخصصة لضبط المخالفات والتجاوزات.

وبيّن الروابدة أن المؤشرات تظهر تناقصا في أعداد الوفيات والإصابات والحوادث منذ تعديل قانون السير ورفع قيمة المخالفات وزيادة الرقابة على التجاوزات.

وقال إن هذه الكاميرات ترصد جميع أنواع المخالفات، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على مخالفات رئيسية مثل تجاوز السرعة المقررة، وقطع الإشارة الحمراء، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، وتغيير المسرب بشكل مفاجئ، وعدم الوقوف أو التوقف في الأماكن غير المسموح فيها، بالإضافة إلى المخالفات البيئية.