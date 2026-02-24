بنك القاهرة عمان
إضافة خدمة تحديث البيانات الى سند

3 ساعات ago
إضافة خدمة تحديث البيانات الى سند

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الثلاثاء، عن تضمّن التحديث الجديد لتطبيق “سند” إضافة خدمة طلب تحديث البيانات.
وأوضحت الوزارة، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، أن الخدمة تتيح للمستخدمين تقديم طلب تصحيح المعلومات الناقصة أو غير الدقيقة ضمن مستنداتهم مباشرة من داخل التطبيق، ليتم إرسال الطلب إلى الجهة المعنية والعمل على تحديث البيانات وفق الإجراءات المعتمدة.
وشهد التطبيق في بداية إطلاق نسخته المحدثة دخولا متزامنا لأعداد كبيرة من المستخدمين في وقت واحد.
ومع نهاية عام 2025، أعلنت الوزارة عن رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، ما يعادل 1920 خدمة، فيما تم تفعيل أكثر من مليوني هوية رقمية عبر تطبيق سند الحكومي.
وكانت الحكومة أطلقت تطبيق “سند” في شباط 2020 ضمن الحزمة التنفيذية 5 من البرنامج الاقتصادي الحكومي، لدعم “الخدمات الإلكترونية، وتحسين بيئة الأعمال”، وجرى بعد ذلك إجراء تحديثات عدة على التطبيق لتجاوز مشاكل واجهها في بداية عمله.


