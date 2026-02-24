بنك القاهرة عمان
4 ساعات ago
نهاية هوليوودية لـ لص الصيدليات في السودان

وطنا اليوم:أنهت الأجهزة الأمنية السودانية في ولاية نهر النيل جولات “لص الصيدليات” الذي بات مصدر قلق في مدينة عطبرة، إثر تنفيذه عمليات سرقة دقيقة استهدفت الصيدليات المناوبة ليلا.
وقد تمكن الجاني، عبر تكتيك نفسي قائم على “سيكولوجية التشتيت”، من الاستيلاء على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية باحترافية عالية دون اللجوء إلى العنف، مما أثار حالة من الارتباك بين الصيادلة والمواطنين.
وتكشفت خطوط النشاط الإجرامي للمتهم من خلال ما أطلقت عليه الشرطة ثغرة “البحث عن دواء”؛ حيث كان يدخل الصيدلية بمظهر جاد ويطلب تركيبات دوائية نادرة يدرك أنها محفوظة في المخازن الخلفية.
وفور توجه الصيدلي لإحضار الطلب، يستغل اللص تلك اللحظة لمد يده خلف منصة البيع والاستيلاء على الهواتف وأجهزة الدفع الإلكتروني بهدوء تام. كما كان يتقن مناورة الخروج بادعاء نسيان محفظته في السيارة، مما يؤخر اكتشاف السرقة ويمنحه فرصة للابتعاد عن الموقع.
ورغم أن أسلوب الجاني في المراوغة والتخفي شبهه البعض بقصص الأفلام السينمائية، إلا أن نهاية مغامراته كانت تقنية بحتة؛ إذ لجأت الشرطة إلى تتبع أحد الهواتف المسروقة عبر نظام (GPS).
وقد سمح هذا التتبع بتحديد موقعه بدقة داخل سوق عطبرة، ليتم ضبطه وبحوزته 18 هاتفا ذكيا إضافة إلى مبالغ مالية، منهية بذلك عملية وصفت بأنها من أكثر الجرائم دهاء في المنطقة


