الأمن يحذر من مخاطر إشعال السلكة ويدعو لحماية الأطفال من الألعاب الخطرة

5 ساعات ago
وطنا اليوم:حذرت مديرية الأمن العام، في بيان توعوي صادر اليوم، من المخاطر الجسيمة الناجمة عن إشعال النار بما يُعرف بـ”السلكة” واللعب بها من قبل الأطفال والفتية.
ودعت المديرية أولياء الأمور إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم السماح لأبنائهم بممارسة مثل هذه السلوكيات التي تندرج ضمن “الألعاب الخطرة”، مؤكدة أن ما قد يبدو بسيطاً في نظر الصغار يمكن أن يتسبب بإصابات بشرية بليغة وأضرار مادية جسيمة.
وبيّنت أن الاستهتار في التعامل مع هذه المواد المشتعلة قد يقود إلى حوادث مأساوية، من بينها الإصابة بحروق شديدة أو فقدان حاسة البصر


