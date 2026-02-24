بنك القاهرة عمان
إتاحة تخطيط رحلات باص عمّان بين المدن عبر خرائط جوجل

5 ساعات ago
إتاحة تخطيط رحلات باص عمّان بين المدن عبر خرائط جوجل

وطنا اليوم:أعلنت إدارة مشروع باص عمّان توسيع نطاق نظام GTFS ليشمل جميع الحافلات والمسارات العاملة ضمن نظام تحصيل الأجرة الذي توفره شركة رؤية عمّان للنقل في مختلف محافظات المملكة، وذلك في إطار حرصها على تحسين مستوى الخدمة وتعزيز تجربة المستخدمين.
وأكدت الإدارة أن هذه الخطوة جاءت بعد النجاح الذي تحقق في عرض وتخطيط الرحلات لمسارات عمّان عبر خرائط جوجل، حيث أصبح بإمكان الركاب تخطيط رحلاتهم بسهولة بين المدن والاطلاع على معلومات النقل في الوقت الفعلي من خلال خرائط جوجل وتطبيق VisionCityBus.
وبينت أن التوسعة شملت إضافة خطوط عمّان – إربد، وعمّان – الكرك، وعمّان – جرش، وعمّان – السلط، إلى جانب الخطوط العاملة في محافظة العقبة.
وأشارت الإدارة إلى أن المشروع يواصل العمل لتوفير منظومة نقل عام أكثر ذكاءً وسهولة وترابطاً في مختلف أنحاء المملكة


