الخلايلة: 12 ألف كوبون تسوق و40 ألف طرد تمويني ضمن خطة صندوق الزكاة

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن نشاطات الوزارة في شهر رمضان المبارك ثرية وواسعة ومتنوعة، سواء في المملكة أو في القدس، مشيراً إلى أن رمضان يُعد موسم إعداد رئيسياً للوزارة، يبدأ التحضير له قبل أشهر من خلال خطة متكاملة.
وأضاف الخلايلة خلال استضافته في منتدى التواصل الحكومي، الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي اليوم الثلاثاء، أن الخطة تبدأ دائماً بأسبوع العناية بالمساجد قبل رمضان، حيث يتم تفقد المساجد من ناحية النظافة، والصوتيات، والسجاد، والإعداد، وتأمين الأئمة لصلاة التراويح لضمان عدم وجود نقص في أي مسجد، ليكون جاهزاً لاستقبال الشهر الفضيل.
وأشار إلى المجالس العلمية الهاشمية برعاية ملكية سامية، التي بدأت الأسبوع الماضي باستضافة مفتي جمهورية مصر العربية، وتناولت نصوص القرآن الكريم وحجيته، وستستمر الأسابيع القادمة بالسنة النبوية والإجماع والقياس كمصادر التشريع الإسلامي، مع تعميمها على مديريات الأوقاف في المحافظات.
وتطرق إلى خطة صندوق الزكاة المتكاملة في أعمال الخير، تشمل توزيع 12 ألف كوبون تسوق (إجمالي 360 ألف دينار) على الأسر الفقيرة، و40 ألف طرد تمويني، وتوزيع صدقة الفطر، وعيدية نقدية للأيتام والفقراء، وتأهيل 15 مشروعاً إنتاجياً بـ45 ألف دينار، وترميم منازل بـ45 ألف دينار، وإفطار 3000 يتيم، إلى جانب برامج للحث على الزكاة، وتخصيص خطب الجمعة لها، وسداد دفعات من الغارمات، وإقامة ملتقيات خيرية وأيام طبية مجانية


