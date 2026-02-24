بنك القاهرة عمان
اتفاقية لتوفير الزيت التونسي للمتقاعدين العسكريين بأسعار تفضيلية

ساعتين ago
وطنا اليوم:وقّعت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، لتوفير مادة زيت الزيتون التونسي للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء بأسعار تفضيلية، في إطار تعزيز الخدمات المقدّمة لهم وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.
ووقّع الاتفاقية مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد عدنان أحمد الرقاد، فيما وقّعها عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مديرها العام العميد محمد خليل الحديد، بحضور عدد من المعنيين.
وأكد الرقاد أن الاتفاقية تنسجم مع نهج القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في رعاية رفاق السلاح، مشيراً إلى استمرار المؤسسة في عقد شراكات وطنية لتأمين سلع أساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة في مختلف محافظات المملكة.
وبيّن الرقاد أن التوريد سيكون على دفعات، وسيتم الإعلان عن آلية البيع المعتمدة فور وصول الكميات، بحيث تُنظم عملية التوزيع والبيع عَبر المكاتب التجارية التابعة للمؤسسة ،وفق إجراءات محددة تضمن العدالة والتنظيم وتمنع التزاحم، وسيتم الإعلان عن التفاصيل عند وصول الشحنة المتفق عليها.
من جهته، أعرب الحديد عن اعتزاز المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بهذا التعاون، مؤكداً حرصها على دعم منتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وتعكس الاتفاقية متانة الشراكة الوطنية واستمرار الوفاء لعطاء المتقاعدين وتضحياتهم


