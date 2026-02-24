البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقيتي تعاون مع شركة طماطم

وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن توقيع اتفاقيتي تعاون مع شركة طماطم، المتخصصة في نشر وتطوير ألعاب الهاتف المحمول باللغة العربية، من خلال اتفاقية لإطلاق خدمة JKBPay كوسيلة دفع إلكتروني عبر نظام الدفع الفوري – كليك (CliQ) على منصات طماطم بلس، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بتعزيز حضور البنك التفاعلي في لعبة “عوض ملك التوصيل 2” من خلال ظهور اسمه وشعاره داخل بيئة اللعبة. وقد وقع الاتفاقيتين عن البنك الأردني الكويتي داود عيسى – رئيس قطاع المساندة والعمليات، وعن شركة طماطم حسام حمو – المؤسس والمدير التنفيذي للشركة.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تمكين مستخدمي منصة طماطم بلس من إتمام عمليات الدفع الفوري والآمن باستخدام خدمة JKBPay المعتمدة على نظام “كليك”، بما يعزز من سهولة شحن الألعاب وشراء العملات الافتراضية وبطاقات الهدايا، ويوفر تجربة دفع سلسة وسريعة وآمنة تتماشى مع أحدث حلول المدفوعات الرقمية.

أما الاتفاقية الثانية، فتتيح للبنك الأردني الكويتي التواجد داخل لعبة “عوض ملك التوصيل 2” من خلال دمج اسمه وشعاره ضمن عناصر ومباني اللعبة، بما يوفر تجربة تفاعلية مبتكرة تتيح التواصل مع المستخدمين بأسلوب رقمي معاصر ينسجم مع طبيعة الجيل الرقمي.

ويعكس هذا التعاون توجه البنك نحو توسيع حضوره في البيئات الرقمية الحديثة، ليس فقط عبر حلول الدفع، بل أيضاً من خلال الاندماج في المنصات التفاعلية التي تستقطب شريحة واسعة من الشباب في الأردن والمنطقة، بما يعزز من انتشار خدماته ويواكب تطور أنماط الاستهلاك الرقمي.

وقال داود عيسى: “إن توقيع اتفاقيتي التعاون مع شركة طماطم يمثل خطوة إضافية في مسار التحول الرقمي الذي يتبناه البنك، سواء من خلال توسيع إتاحة خدمة JKBPay عبر نظام كليك على منصة طماطم بلس، أو من خلال التواجد داخل لعبة عوض ملك التوصيل 2، بما يفتح آفاقاً جديدة للتفاعل مع المستخدمين في البيئات الرقمية الحديثة.”

وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ المبادرات الكفيلة بتحقيق أهادفه الاستراتيجية في مجال الخدمات الرقمية، من خلال الاستثمار في تطوير بنيته التحتية الرقمية، وتوسيع شراكاته مع المنصات الإلكترونية والألعاب الرقمية التي تستهدف فئة الشباب، بهدف تقديم حلول دفع مبتكرة، وتعزيز حضوره ضمن التجارب الرقمية اليومية، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي ويعزز الشمول المالي في السوق الأردني.

من جهته، أكد حسام حمو: “إن إتاحة خدمة JKBPay عبر كليك تشكل إضافة نوعية لخيارات الدفع المتوفرة على منصة طماطم بلس، وتمنح المستخدمين تجربة دفع أكثر سهولة وسرعة، بما ينعكس إيجاباً على مستوى رضا العملاء وكفاءة العمليات”.

وأشار إلى أن “التعاون مع البنك الأردني الكويتي يأتي ضمن استراتيجية طماطم في توفير حلول دفع رقمية موثوقة ومتطورة تواكب تطلعات مشتركي المنصة، وبما يدعم نمو التجارة الإلكترونية، وعمليات التحوّل الرقمي في السوق الأردني”.