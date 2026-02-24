بنك القاهرة عمان
عمدة نيويورك زهران ممداني يشارك عمال النظافة وجبة السحور وسط عاصفة ثلجية تاريخية

3 ساعات ago
وطنا اليوم:أفاد عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني بأنه شارك وجبة السحور مع عمال الصرف الصحي في المدينة قبل فجر الاثنين، قبيل انطلاقهم للعمل في تجهيز المدينة لمواجهة العاصفة الثلجية الشديدة التي ضربت المنطقة الشمالية الشرقية.

تقدير لـ “الأقوى في نيويورك”
وكتب ممداني في منشور على حسابه الرسمي على منصة (X): “شاركت السحور قبل الفجر مع العمال قبل أن ينطلقوا لتجهيز مدينة نيويورك للعاصفة الثلجية”، مضيفا أن هؤلاء العمال هم “الأقوى في نيويورك لسبب ما”، وأنهم يبذلون جهدا مبكرا للحفاظ على حركة المدينة.

جولات ميدانية وحالة طوارئ قصوى
أعرب العمدة عن امتنانه للعاملين العموميين، حيث زار مرافق متعددة مثل مرآب راندالز آيلاند .
وتأتي هذه الخطوة وسط إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر سفر واسع النطاق حتى ظهر يوم الإثنين، مع تراكم ثلوج وصل إلى 20 بوصة في “سنترال بارك”، مما يجعلها من أكبر العواصف في تاريخ المدينة.
يذكر أن ممداني، الذي تولى منصبه في يناير 2026، هو أول مسلم وأول أميركي آسيوي يشغل منصب عمدة نيويورك عن الحزب الديمقراطي.


