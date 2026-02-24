بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

104.80 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

3 ساعات ago
104.80 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الثلاثاء، عند 104.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 100 دينار لجهة الشراء.
وحسب النشرة التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و 14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 120.10 و 93.30 و 72.90 دينار على التوالي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:26

مدفيديف: قد نضطر لاستخدام النووي ضد أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا

14:18

العراق: جسر الطوبجي ببغداد آمن من التلوث الإشعاعي

14:10

واشنطن وتل أبيب: الضفة مقابل غزة

14:08

وزير الأوقاف: فتح عيادات في باحات المسجد الأقصى لخدمة المصلين

13:01

الخلايلة: 12 ألف كوبون تسوق و40 ألف طرد تمويني ضمن خطة صندوق الزكاة

12:56

صحيفة: القدرات الأميركية تكفي لشن ضربات مكثفة على إيران لـ5 أيام فقط

12:45

فرنسا تقيّد تواصل السفير الأمريكي مع حكومتها بعد تخلفه عن استدعاء رسمي

12:41

اقتصاديات رمضان.. الأرقام والضمائر

12:33

اتفاقية لتوفير الزيت التونسي للمتقاعدين العسكريين بأسعار تفضيلية

12:29

Orange Money ترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية

12:03

بعد ميسي.. نجم عالمي جديد يقترب من الدوري الأمريكي

11:49

الخيرية الهاشمية توزع طروداً غذائية على اللاجئين الفلسطينيين

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026