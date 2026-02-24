بنك القاهرة عمان
موسكو تدعو واشنطن إلى عدم ضرب منشآت إيران النووية المدنية

5 ساعات ago
موسكو تدعو واشنطن إلى عدم ضرب منشآت إيران النووية المدنية

وطنا اليوم:دعا نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي واشنطن إلى التخلي عن خططها لضرب المنشآت النووية السلمية الإيرانية.
وأكد الدبلوماسي الروسي استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة لاستئناف البحث عن حلول دبلوماسية.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لوبينسكي ألقى، يوم الاثنين، كلمة في جنيف خلال اجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة.
ونقلت الوزارة عن لوبينسكي قوله: “ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التخلي عن خططهم لضرب المنشآت النووية السلمية الإيرانية. ونحث واشنطن بشدة على تقديم ضمانات قاطعة بعدم وقوع أي مواجهة عسكرية لاحقا. روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة لاستئناف البحث عن حلول دبلوماسية بشأن البرنامج النووي السلمي لإيران”.


