بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

عطية يطالب الحكومة بإعادة النظر في مواد مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي

46 دقيقة ago
عطية يطالب الحكومة بإعادة النظر في مواد مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وطنا اليوم _

طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية الحكومة بإعادة النظر في مواد مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ولا سيما المواد التي أثارت جدلا واسعاً في الأوساط الشعبية والعمالية والاقتصادية، مشيرا أن حجم الملاحظات التي وردت يعكس قلقاً حقيقياً جديا ولا يمكن باعتباره تباين في وجهات النظر.

وقال في تصريح صحفي إن مشروع القانون، بصيغته المتداولة، يطرح تساؤلات جوهرية تمسّ جوهر مؤسسة الضمان الاجتماعي، سواء فيما يتعلق بالتأمينات، أو بالملف الاستثماري، أو بمستقبل الاشتراكات والمنافع، وهي قضايا تمثل صلب الثقة بين المؤسسة والمشتركين. منوها أن أي تشريع يمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين يجب أن يُبنى على أوسع قاعدة من التوافق والحوار، لا أن يُقدّم بوصفه خياراً أحادياً مغلقاً.

وقال أن مجلس النواب، حال وصول المشروع إليه، سيتعامل معه بمسؤولية وطنية عالية، وسيفتح جميع مواده للنقاش والتعديل، مشدداً على أن التعدد في الخيارات هو الأساس في أي إصلاح حقيقي، وأنه لا يجوز أن يكون قانون الضمان لا يستجيب لمخاوف الناس المشروعة.

وأوضح أن المطلوب اليوم هو مقاربة مختلفة في التعاطي مع القانون، تقوم على الشفافية الكاملة في عرض الأرقام والدراسات الاكتوارية، وإشراك ممثلي العمال وأصحاب العمل والخبراء في حوار وطني منظم، يعالج التخوفات بنداً بنداً، ويضع بدائل واضحة توازن بين استدامة المؤسسة وعدالة المنافع.

وختم بالقول إن الضمان الاجتماعي ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو عقد ثقة بين الدولة والمواطن، ولا يجوز المساس بهذه الثقة؛ داعياً الحكومة إلى الإصغاء الجاد لكل ما ورد من ملاحظات، وإعادة صياغة المواد المثيرة للجدل بما يعزز استقرار المؤسسة ويحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين ويصون أموالهم واستثماراتهم وشطب المواد الجدلية المتعلقة بالاشتراكات .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
22:33

إهداء في عيد الميلاد الثامن والأربعين… إلى رجل يسبق عمره أثره

20:34

تمديد فترة استبانة قياس آراء موظفي القطاع العام حول دوام الـ4 أيام

20:08

الصفدي يهاتف نظيره العراقي والكويتي

19:56

نتنياهو يهدد إيران بضربة لا يمكن تخيلها ويؤكد: مستعدون لكل سيناريو

19:43

فتح القبول المباشر في جامعات وكليات رسمية لخريجي الدورة التكميلية

19:39

أبو عاقولة: قرار سوريا باعتماد نظام باك تو باك أفقد الأردن ميزتي الوقت والكلفة

19:35

رصد طائرات أميركية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون

19:31

رفع سن التقاعد بين الاستدامة والعدالة

19:24

رجل أفعال .. رسالة غامضة عن ترامب تُثير الجدل في هواتف الإيرانيين

19:18

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الزعبي

19:14

واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

19:08

ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

وفيات
وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026