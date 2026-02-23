تمديد فترة استبانة قياس آراء موظفي القطاع العام حول دوام الـ4 أيام

وطنا اليوم:أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة، الاثنين، تمديد فترة استقبال الآراء في الاستبانة الإلكترونية الخاصة بمقترح تطبيق نظام الدوام لأربعة أيام في الأسبوع حتى تاريخ 5 آذار 2026.

وأضافت الهيئة أن هذا التمديد يأتي نظرًا للمشاركة الواسعة من موظفي القطاع العام، ولإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر منهم للمساهمة في إبداء آرائهم.

ويأتي هذا التمديد حرصًا على تعزيز شمولية المشاركة والاستناد إلى بيانات دقيقة تسهم في بلورة تصور متوازن يدعم كفاءة الأداء المؤسسي، ويحافظ على جودة واستدامة الخدمات المقدمة.

وكان رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، قد أكد أن العنصر الحاسم في اتخاذ قرار تعطيل الدوائر الحكومية لـ3 أيام هو استمرارية تقديم الخدمات بالكفاءة والفعالية القائمتين، مبينًا أن أي تأثير في هذه الاستمرارية سيحدد مصير القرار من حيث توقيته وتنفيذه.

وأضاف النهار، أن مبررات الذهاب إلى خيار تقليص عدد أيام الدوام تتمثل في زيادة إنتاجية الموظف، وتحقيق التوازن بين حياته العملية والشخصية، وتقليص الكلف التشغيلية على الحكومة والموظف.

وأوضح أن الفكرة لها انعكاسات إيجابية على الموظفين، من خلال منحهم مساحة لتحسين قدراتهم أو التوجه إلى مشاريع خاصة تدرّ دخلًا إضافيًا عليهم.

واستشرف النهار خيارات مطروحة قد تتبناها الحكومة، من بينها التحول التدريجي في الدوائر الأكثر نضجًا رقميًا على مستوى الخدمات.

وأضاف أن من بين الطروحات أيضًا تطبيق نوعين من أنماط العمل المرن داخل الدائرة الواحدة، وهما العمل عن بُعد، وساعات بدء وانتهاء الدوام المرنة.

وأشار إلى أن بعض الوظائف قد تُمنح خيار العمل المرن ضمن النماذج المطروحة، مثل الوظائف الإدارية والفكرية والعاملين في مجال الدراسات وغيرها.