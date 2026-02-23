فتح القبول المباشر في جامعات وكليات رسمية لخريجي الدورة التكميلية

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على السماح للجامعات/ الكليات الأردنية الآتية قبول الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية/ الدورة التكميلية (2026) قبولاً مباشراً على البرنامج العادي لدرجة البكالوريوس، ودرجة الدبلوم المتوسط للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي (2025-2026).

وأضافت الوزارة أن ذلك ضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية للعام الجامعي (2025-2026)، وحسب الشواغر التي أقرها مجلس التعليم العالي:

– جامعة مؤتة.

– جامعة آل البيت، وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط.

– جامعة البلقاء التطبيقية للكليات الآتية: (عجلون الجامعية، الأميرة رحمة الجامعية، الشوبك الجامعية، معان الجامعية، العقبة الجامعية، الكرك الجامعية، أكاديمية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للحماية المدنية)، وذلك لدرجة البكالوريوس، ودرجة الدبلوم المتوسط.

– جامعة الحسين بن طلال.

– جامعة الطفيلة التقنية، وذلك لدرجة البكالوريوس ودرجة الدبلوم المتوسط.

– الجامعة الأردنية/ فرع العقبة.

– المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطلبة الراغبين بالاستفادة من هذا القرار مراجعة الجامعة / الكلية المعنية للتعرف على آلية التسجيل.