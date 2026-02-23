بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

رصد طائرات أميركية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون

3 ساعات ago
رصد طائرات أميركية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون

وطنا اليوم:أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، الاثنين، برصد طائرات أميركية للتزود بالوقود في مطار بن غوريون الإسرائيلي.
وأوضحت الصحيفة أن رصد هذه الطائرات يأتي في إطار الحشد العسكري الأميركي الواسع في الشرق الأوسط.
وكان مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية قد أفاد في وقت سابق، الاثنين، بأن الوزارة أمرت الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة السفارة الأميركية في بيروت.
وقال مسؤول في الخارجية، اشترط عدم كشف هويته، إن وزير الخارجية ماركو روبيو لا يزال يخطط للسفر إلى إسرائيل، إلا أن الجدول الزمني للزيارة عرضة للتغيير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:33

إهداء في عيد الميلاد الثامن والأربعين… إلى رجل يسبق عمره أثره

22:11

عطية يطالب الحكومة بإعادة النظر في مواد مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي

20:34

تمديد فترة استبانة قياس آراء موظفي القطاع العام حول دوام الـ4 أيام

20:08

الصفدي يهاتف نظيره العراقي والكويتي

19:56

نتنياهو يهدد إيران بضربة لا يمكن تخيلها ويؤكد: مستعدون لكل سيناريو

19:43

فتح القبول المباشر في جامعات وكليات رسمية لخريجي الدورة التكميلية

19:39

أبو عاقولة: قرار سوريا باعتماد نظام باك تو باك أفقد الأردن ميزتي الوقت والكلفة

19:31

رفع سن التقاعد بين الاستدامة والعدالة

19:24

رجل أفعال .. رسالة غامضة عن ترامب تُثير الجدل في هواتف الإيرانيين

19:18

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة الزعبي

19:14

واشنطن تأمر بإجلاء موظفي السفارة الأميركية ببيروت وأسرهم

19:08

ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل

وفيات
وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026