3 ساعات ago
رئيس عمّان الأهلية يزور سفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية

وطنا اليوم:قام رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان، بزيارة لسفير جمهورية العراق لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد عمر البرزنجي، في مكتبه بمبنى السفارة في العاصمة الأردنية عمّان، يوم الأحد الموافق 22-2-2026.
وخلال اللقاء، أعرب الأستاذ الدكتور ساري حمدان عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن الطلبة العراقيين في جامعة عمّان الأهلية يشكّلون ثقلاً نوعياً مميزاً بين طلبة الجامعة، لما يتمتعون به من جدية والتزام وتفوق أكاديمي. وأكد حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية داعمة ومحفزة تسهم في تعزيز مسيرتهم العلمية والأكاديمية.
كما استعرض رئيس الجامعة المكانة الأكاديمية المتقدمة التي حققتها الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث جاءت ضمن الفئة (761–770) عالمياً في تصنيف QS العالمي للجامعات لعام 2026، وضمن الفئة (401–500) عالمياً في تصنيف التايمز للتعليم العالي لعام 2026، إلى جانب كونها أول جامعة خاصة في الأردن.
من جانبه، أشاد السفير البرزنجي بالمستوى الأكاديمي المرموق الذي وصلت إليه الجامعة، مثمناً جهود إدارتها في الارتقاء بالعملية التعليمية وتعزيز حضورها في التصنيفات العالمية، ومؤكداً حرص السفارة على متابعة شؤون الطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات الأردنية، لا سيما في جامعة عمّان الأهلية.
كما عبّر عن اعتزازه بمستوى الطلبة العراقيين الدارسين في المملكة، واعداً بزيارة الجامعة قريباً لإلقاء محاضرة أكاديمية، والالتقاء بالطلبة العراقيين فيها والاطلاع على أوضاعهم واحتياجاتهم.
وفي ختام اللقاء، أهدى الأستاذ الدكتور حمدان درع جامعة عمّان الأهلية إلى سعادة السفير، تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية ودعمه المستمر لأبناء الجالية العراقية في المملكة.


