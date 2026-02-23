بنك القاهرة عمان
إزالة بسطات تعيق حركة المرور والمركبات في إربد

3 ساعات ago
إزالة بسطات تعيق حركة المرور والمركبات في إربد

وطنا اليوم:أزالت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد، اليوم الإثنين، بسطات متنقلة تشكل إعاقة لحركة المرور والمشاة.
وقال محافظ اربد بالإنابة، الدكتور رائد الجعافرة، إنه جرى إزالة 23 بسطة مخالفة تشكل إعاقة لحركة المركبات والمواطنين في مناطق دوار العيادات ودوار صحارى جنوبي المدينة.
وأضاف أن اللجنة التي شاركت بها بلدية إربد، والصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومديرية الصناعة والتجارة، والإدارة الملكية لحماية البيئة، أوقفت 3 محال ألبان ومخبز ومواد تموينية عن العمل إلى حين تصويب المخالفات المحددة لها، إضافة إلى تحرير مخالفات بيئية وصحية لعدد من المحال الأخرى.
وأكد الجعافرة، استمرار الجولات الرقابية على الأسواق على مدار شهر رمضان المبارك بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن الخطة المعتمدة لتكثيف الرقابة الصحية حفاظا على السلامة العامة.


