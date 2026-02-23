حمو بيكا ينفعل على فيفي عبده: فلوس إيه يا أم الفلوس

وطنا اليوم:سخر مطرب المهرجانات حمو بيكا، من نفسه بعدما وقع ضحية لمقلب برنامج “ألف ليلة” مع الفنانة المصرية فيفي عبده، في موقف فكاهي أثار تفاعلا واسعا على منصات التواصل.

ونشر بيكا عبر صفحته على “إنستغرام”، كواليس من المقلب الذي ظهر فيه وهو يرتدي مجسم كبير على شكل ديك، وكتب “كااااك” مع إيموجي الدجاجة.

وحاولت فيفي في المقلب استفزازه أكثر من مرة بتعليقها على أدائه، وهو ما جعله يعلن غضبه ويطلب من عزة ابنتها التدخل.

بدورها، طلبت فيفي عبده من حمو بيكا، أن يقوم ببعض الأدوار أثناء ارتداء مجسم “الديك”، قائلة: “عايزك تكاكي من قلبك، مش لابس منقار ليه يا حمو”.

بالمقابل، انفعل حمو بيكا على فيفي عبده خلال الحلقة، قائلًا: “والله العظيم ما همثل مش هشتغل يا فوفا، ومش عاوز فلوس، فلوس إيه يا أم فلوس.

وتدور فكرة “ألف ليلة مع فيفي عبده” المذاع على قناة أم بي سي مصر طوال الشهر الكريم، في أجواء مستوحاة من الحكايات الشرقية، حيث تستضيف عدداً من النجوم في حلقات تتنوع بين المفاجآت والمواقف الطريفة