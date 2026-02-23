بنك القاهرة عمان
الأردن يؤكد موقفه الثابت في دعم سيادة الكويت على جميع أراضيها ومناطقها البحرية

15 دقيقة ago
الأردن يؤكد موقفه الثابت في دعم سيادة الكويت على جميع أراضيها ومناطقها البحرية

وطنا اليوم:أكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم أنّها تتابع باهتمام بالغ تداعيات إيداع جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة قوائم الإحداثيات والخريطة المتعلّقة بالمناطق البحرية بين العراق ودولة الكويت، وأكّدت ضرورة احترام القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة للبحار للعام 1982 والاتفاقات ذات الصلة المُوقَّعة بين البلدين .
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي موقف الأردن الثابت في دعم سيادة دولة الكويت على جميع أراضيها ومناطقها البحرية ووحدة أراضيها وسلامتها.
وأكّد المجالي أهمية تغليب لغة الحوار وحل الخلاف على أساس قواعد القانون الدولي، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وبما يعزّز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ويحفظ مصالحهما، ويسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.


