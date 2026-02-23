بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

20 حزيران موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم من مواليد 2007

49 دقيقة ago
20 حزيران موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم من مواليد 2007

وطنا اليوم:أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي / دائرة التعبئة والجيش الشعبي، الاثنين، موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم من مواليد عام 2007.
وقالت دائرة التعبئة والجيش الشعبي، في بيان مقتضب، إنه تقرر أن يكون موعد التحاق مكلفي خدمة العلم من مواليد عام 2007، والذين جرى استدعاؤهم للدفعة الثانية، السبت 20 حزيران 2026.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:41

الأردن يؤكد موقفه الثابت في دعم سيادة الكويت على جميع أراضيها ومناطقها البحرية

15:34

الفوضى في المكسيك تهدد استعدادات استضافة كأس العالم 2026

15:03

الهند تطلب من رعاياها مغادرة إيران

14:58

اختراق لـ”باي بال” يؤدي لتحويل الأموال من حسابات المستخدمين

14:26

نتائج رسمية: الإنجليزية تتقدم والعربية تحتاج دعماً أكبر داخل الصفوف

14:19

الرياطي والنمور يرفضان ترخيص خمارات في العقبة

14:15

إطلاق حملة جديدة لزيوت جوبترول: شغّل… اسمع… انطلق

14:14

النائب عبد الناصر الخصاونة يُطالب بشطب مسمى “دولة الإسرائيل” من الخطاب الرسمي واستبدالها بالكيان الغاصب  

14:06

اتفاقيات استثمارية في وادي عربة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل

14:03

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

14:00

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

13:56

القبول الموحد تعلن اليوم نتائج إساءة الاختيار والتنقلات لطلبة الدورة التكميلية

وفيات
وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026