الهند تطلب من رعاياها مغادرة إيران

وطنا اليوم:طلبت وزارة الخارجية الهندية الإثنين من مواطنيها مغادرة إيران، بحسب ما أفادت السفارة الهندية في طهران، وسط تصاعد المخاوف من ضربات أميركية محتملة على الجمهورية الإسلامية.

وأفادت السفارة عبر مواقع التواصل “نظرا إلى تطور الوضع في إيران، ننصح المواطنين الهنود الموجودين حاليا في إيران … بمغادرتها بوسائل النقل المتاحة، بما فيها الرحلات الجوية التجارية”.

وتقدر السفارة عدد الهنود الموجودين حاليا في إيران بنحو عشرة آلاف.