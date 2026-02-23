إطلاق حملة جديدة لزيوت جوبترول: شغّل… اسمع… انطلق

وطنا اليوم:أطلقت الشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية حملة تسويقية جديدة لمنتجات زيوت جوبترول، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز حضورها في السوق المحلي وتسليط الضوء على جودة زيوت المحركات التي تنتجها وفق معايير معتمدة تلبي احتياجات مختلف أنواع المركبات والقطاعات.

وترتكز الحملة على مفهوم إبداعي يركز على تجربة السائق مع مركبته منذ لحظة تشغيل المحرك وحتى الانطلاق لمسافات طويلة، حيث تعكس الرسالة الإعلانية للحملة مراحل الأداء المختلفة التي يختبرها السائق أثناء القيادة، وجاء نص الحملة على النحو التالي:

شغّل… بقوة وأطلق عزم الموتور

اسمع… صوت الموتور كله هدوء

انطلق… لف البلاد ودور

زيوت جوبترول مصنّعة من زيوت بِكر وجودة معتمدة وثقة مضمونة ومسافات أطول وحماية تدوم ولجميع أنواع المركبات

وأوضحت الشركة أن زيوت جوبترول حاصلة على علامة الجودة الأردنية، إضافة إلى شهادات اعتماد من كبرى شركات صناعة السيارات، واعتماد الجهات المختصة بالمواصفات والمقاييس، ما يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة في عمليات التصنيع والفحص.

كما أشارت إلى أن منتجات زيوت جوبترول، بما فيها الزيوت السِنثاتيك، توفر أداءً مستقراً في مختلف الظروف التشغيلية، وتسهم في تقليل استهلاك الوقود وخفض الحاجة إلى الصيانة الدورية، إلى جانب المساعدة في إطالة عمر محركات المركبات وتعزيز كفاءتها التشغيلية، مستندةً إلى خبرة صناعية عريقة تمتد لأكثر من خمسة عقود.

وتؤكد زيوت جوبترول من خلال مسيرتها الصناعية حضورها كواحدة من العلامات الوطنية الرائدة في قطاع زيوت المحركات، حيث تُصنّع بالكامل في الأردن وتجمع بين الخبرة الطويلة والتطوير المستمر لتقديم منتجات موثوقة تلبي متطلبات الأداء والكفاءة لمختلف الاستخدامات. وتواصل الشركة العمل على تطوير حلول تواكب تطور قطاع المركبات والصناعة، بما يعزز ثقة المستخدمين ويكرّس مكانة زيوت جوبترول كخيار يعتمد عليه في حماية المحركات والحفاظ على أدائها على المدى الطويل.

زيوت جوبترول… اسم يعني الثقة