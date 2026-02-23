بنك القاهرة عمان
اتفاقيات استثمارية في وادي عربة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل

اتفاقيات استثمارية في وادي عربة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل

وطنا اليوم:وقّع امين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة اليوم الأثنين 23/2/2026 عدة اتفاقيات استثمارية لتنفيذ مشاريع تنموية في عدة مناطق من المملكة، في القطاعين الزراعي والسياحي، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمعات المحيطة.
وقال المهندس هشام الحيصة، إن هذه الاتفاقيات تأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار جهود الحكومة الهادفة إلى تطوير مختلف مناطق المملكة، لا سيما المحافظات، من خلال دعم المشاريع الإنتاجية وتوسيع آفاق التشغيل، بما يحقق تنمية مستدامة وشاملة.
وأضاف أن السلطة تعمل على ترجمة التوجيهات الملكية السامية إلى مشاريع واقعية تهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي
والاجتماعي للمناطق الواقعة ضمن نطاق عملها، وتعزيز جاهزيتها لاستقطاب الاستثمارات، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين.
وبيّن م. الحيصة أن الاتفاقيات شملت توقيع مشاريع استثمارية في منطقة وادي عربة جنوب المملكة، لتنفيذ مشاريع في المجالين الزراعي والسياحي، من شأنها تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المجتمع المحلي، إلى جانب دعم الاقتصاد المحلي وتحسين مستوى الدخل وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشار إلى أن المشاريع المزمع تنفيذها في وادي عربة ستستثمر المقومات الطبيعية والموقع الجغرافي المميز للمنطقة، مع التركيز على مشاريع الزراعة الحديثة والسياحة البيئية، وتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بها، ضمن خطة شمولية لتوسيع نطاق التنمية في المناطق الأقل حظًا ودمجها في عجلة النمو الاقتصادي.
من جانبهم، أعرب المستثمرون عن تقديرهم لهذه المبادرات التي تفتح المجال أمام استثمارات محلية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتخدم المجتمعات القريبة من مواقع المشاريع، مؤكدين التزامهم بتنفيذ المشاريع وفق أعلى المعايير وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.


