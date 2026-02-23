بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

ساعتين ago
الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شباط الحالي مقارنة مع أسعارها خلال الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب النشرة الأسبوعية التي تصدرها وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ووفقا للنشرة ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان (95) من 655 دولارا للطن إلى 660 دولارا بنسبة 0.8 بالمئة.
كما ارتفع معدل سعر البنزين أوكتان (90) من 634 دولارا للطن إلى 638 دولارا بنسبة 0.6 بالمئة وارتفع معدل سعر الديزل من 634 دولارا للطن إلى 649 دولارا بنسبة 2.4 بالمئة.
وارتفع معدل سعر الكاز من 669 دولارا للطن إلى 688 دولارا بنسبة 2.8 بالمئة وارتفع معدل سعر زيت الوقود من 428 دولارا للطن إلى 436 دولارا بنسبة 1.9 بالمئة.
وفيما يخص الغاز البترولي المسال، ارتفع معدل سعره من 521 دولارا للطن إلى 541 دولارا بنسبة 3.8 بالمئة.
وارتفع معدل سعر خام برنت من 71 دولارا للبرميل إلى 72 دولارا بنسبة 1.4 بالمئة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:41

الأردن يؤكد موقفه الثابت في دعم سيادة الكويت على جميع أراضيها ومناطقها البحرية

15:34

الفوضى في المكسيك تهدد استعدادات استضافة كأس العالم 2026

15:06

20 حزيران موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم من مواليد 2007

15:03

الهند تطلب من رعاياها مغادرة إيران

14:58

اختراق لـ”باي بال” يؤدي لتحويل الأموال من حسابات المستخدمين

14:26

نتائج رسمية: الإنجليزية تتقدم والعربية تحتاج دعماً أكبر داخل الصفوف

14:19

الرياطي والنمور يرفضان ترخيص خمارات في العقبة

14:15

إطلاق حملة جديدة لزيوت جوبترول: شغّل… اسمع… انطلق

14:14

النائب عبد الناصر الخصاونة يُطالب بشطب مسمى “دولة الإسرائيل” من الخطاب الرسمي واستبدالها بالكيان الغاصب  

14:06

اتفاقيات استثمارية في وادي عربة لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل

14:03

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

13:56

القبول الموحد تعلن اليوم نتائج إساءة الاختيار والتنقلات لطلبة الدورة التكميلية

وفيات
وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026