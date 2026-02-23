القبول الموحد تعلن اليوم نتائج إساءة الاختيار والتنقلات لطلبة الدورة التكميلية

وطنا اليوم:تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة أو كلية إلى أخرى، لطلبة الدورة التكميلية 2025-2026.

وتشمل النتائج المعلنة مرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط، وتأتي هذه الخطوة لاستكمال إجراءات قبول الطلبة الذين تقدموا بطلبات مناقلات أو لم يحالفهم الحظ في الترشيح المبدئي ضمن فئة إساءة الاختيار.

وستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية (SMS) تتضمن نتائج الترشيح لجميع الطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلباتهم، لضمان وصول المعلومة بدقة وسرعة.

كما تتيح الوزارة للطلبة الاستعلام عن نتائجهم بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط: (www.admhec.gov.jo).