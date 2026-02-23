بنك القاهرة عمان
مستوطنون يحرقون مسجدا ويخطون شعارات عنصرية غرب نابلس

4 ساعات ago
مستوطنون يحرقون مسجدا ويخطون شعارات عنصرية غرب نابلس

وطنا اليوم:أحرق مستوطنون ، فجر الإثنين، مسجدا يقع بين بلدتي صرة وتل غرب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وخطّوا شعارات عنصرية على جدرانه.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن المستوطنين أحرقوا مسجد أبو بكر الصديق عبر سكب مواد قابلة للاشتعال عند المدخل، مشيرة إلى أن المستوطنين خطّوا أيضاً شعارات عنصرية معادية للعرب والمسلمين على جدران المسجد.


