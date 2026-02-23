80 ألف ريال ثمن بشت كريستيانو رونالدو النادر

وطنا اليوم:لم تكن مشاركة قائد نادي النصر، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في احتفالات “يوم التأسيس” مجرد لقطة احتفالية عابرة، بل سجلت طفرة شراء محلية وخارجية بأكثر من 1000 طلب خلال ساعات في ⁧‫يوم التأسيس‬⁩.

قال صانع البشوت وممثل ⁧‫السعودية‬⁩ في “إكسبو 2025 اليابان”، علي الغواص، لصحيفة ⁧‫الاقتصادية‬⁩: “بشت رونالدو يُعد من أندر الأنواع وأكثرها قيمة، ويمتد عمر طرازه لأكثر من 50 عاماً، وتقدر قيمته بـ80 ألف ريال”.

وأكد الغواص أن الموقع الإلكتروني المخصص للبشت شهد ضغطاً هائلاً أدى لتوقفه مؤقتاً، وقال: “نتيجة كثافة الزيارات تلقى الفريق آلاف الاستفسارات والاتصالات من داخل المملكة وخارجها”.

وأوضح الغواض أن التنسيق مع نادي النصر تم عبر شركة “تايم كود”، بهدف رفع الوعي الثقافي بهذا النوع النادر من البشوت وتقديمه كمنتج وطني عالمي