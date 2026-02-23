بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءات حجز المواعيد والدفع الإلكتروني في الأراضي

14 دقيقة ago
مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءات حجز المواعيد والدفع الإلكتروني في الأراضي

وطنا اليوم:مشوقة يسأل الحكومة عن إجراءات حجز المواعيد والدفع الإلكتروني في الأراضي.
نص السؤال:
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: دائرة الأراضي
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
ما السند القانوني الذي استندت إليه دائرة الأراضي والمساحة في إصدار تعليمات أتمتة حجز مواعيد مستمع الإقرار مع بداية عام 2026، وهل صدرت هذه التعليمات ضمن الصلاحيات المخولة قانوناً أم أنها تتطلب سنداً تشريعياً أعلى وفق مبدأ تدرج القواعد القانونية؟
ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين أو تعطيل معاملاتهم العقارية نتيجة الأعطال التقنية أو ضعف الجاهزية الرقمية، خاصة في ظل ربط حجز المواعيد والدفع والدخول الموحد (سند) بمنظومة إلكترونية واحدة؟
كيف تضمن دائرة الأراضي والمساحة أن آلية الدفع الإلكتروني، سواء قبل حجز الموعد أو قبل الدخول بنصف ساعة، لا تشكل أعباء مالية أو زمنية غير مبررة على المواطنين، وهل المعايير المعتمدة لتعويض المتضررين في حال تعذر إنجاز المعاملة بعد الدفع أو حجز الرسوم؟
ما الأسس الرقابية والحوكمية المعتمدة لضمان أن نظام إخفاء هوية مستمع الإقرار حتى لحظة الحضور يحقق فعلياً النزاهة والحياد، دون أن يؤثر على حق المواطن في الطعن أو الاعتراض أو المساءلة في حال وجود مخالفة أو خلل في إجراءات سماع الإقرار؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
النائب المهندس
عدنان مشوقة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:31

البنك الدولي: تنفيذ 41% من برنامج الاستثمارات المستجيبة للمناخ في الأردن

11:19

الرضيع نضال أبو ربيع يدفع حياته ثمنا للحصار الإسرائيلي

11:14

الخارجية السعودية: نرفض تعديات العراق على حدودنا البحرية

11:09

حديث معالي السيد عمر ملحس

11:05

وفيات الاثنين 23-2-2026

11:00

زيلينسكي: بوتين بدأ بالفعل الحرب العالمية الثالثة

10:28

لافتة عملاقة على السفارة الروسية تثير غضب كوريا الجنوبية

10:23

إدارة التنفيذ القضائي تدعو المستأجرين لنقل العدادات بأسمائهم

10:13

طهران: الخميس سنحسم مصير الجنود الأميركيين بالمنطقة

10:04

حين يكتب قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية…يكتب مستقبل الدولة

10:01

العثور على جثة شاب متفحمة أسفل جسر عبدون

09:58

كم تقدم الأردن عالمياً على مؤشر مدركات الفساد

وفيات
وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026