زيلينسكي: بوتين بدأ بالفعل الحرب العالمية الثالثة

وطنا اليوم:اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “بدأ بالفعل” حربا عالمية ثالثة، وذلك في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وفي حديثه من كييف خلال عطلة نهاية الأسبوع قبيل الذكرى الرابعة لحرب أوكرانيا، قال زيلينسكي إن رؤيته للصراع تختلف عن رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي في المقابلة التي بثت في وقت متأخر من الأحد بتوقيت لندن: “لدينا وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالحرب العالمية الثالثة. أعتقد أن بوتين بدأها بالفعل. السؤال هو ما مساحة الأراضي التي سيتمكن من الاستيلاء عليها وكيف يمكن إيقافه”.

وتابع: “روسيا تريد أن تفرض على العالم أسلوب حياة مختلفا، وتغير الحياة التي اختارها الناس لأنفسهم. لذلك أنا أؤمن، وقد كنت لفترة طويلة، أن بوتين بدأ بالفعل هذه الحرب، ونحن نمنعها من أن تصبح حربا عالمية ثالثة واسعة النطاق”.

كما ذكر أنه يعول على ضمانات أمنية موثوقة من الولايات المتحدة لبلاده، لا تعتمد فقط على إرادة ترامب.

وقال زيلينسكي عندما سئل عما إذا كان يثق في نظيره الأميركي: “بصفتنا رؤساء، لدينا فترات ولاية محددة. نحن نريد ضمانات لمدة 30 عاما على سبيل المثال. هناك حاجة للكونغرس. الرؤساء يتغيرون لكن المؤسسات تبقى”.

وشدد أيضا على أن الهدف على المدى الطويل هو استعادة جميع الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب، والعودة إلى حدود أوكرانيا التي تأسست في 1991، عام استقلالها.

وقال إن “هذا مجرد مسألة وقت لكنه ليس ممكنا في الوقت الحاضر”.

وتابع الرئيس الأوكراني: “القيام بذلك اليوم يعني فقدان عدد هائل من الناس، الملايين من الناس، لأن الجيش الروسي كبير ونحن ندرك تكلفة مثل هذه الخطوات. لن يكون لدينا ما يكفي من الناس. كما أننا لا نملك كمية كافية من الأسلحة. وهذا لا يعتمد علينا فقط بل على شركائنا”