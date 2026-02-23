بنك القاهرة عمان
إدارة التنفيذ القضائي تدعو المستأجرين لنقل العدادات بأسمائهم

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:دعت إدارة التنفيذ القضائي كافة المستأجرين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة فور توقيع عقود الإيجار، لا سيما ما يتعلق بنقل عدادات المياه والكهرباء إلى أسمائهم الشخصية.
وأوضحت الإدارة أنها رصدت مؤخراً تزايداً في طلبات التنفيذ القضائي المقدمة ضد مالكين استناداً إلى أحكام غيابية صادرة بحقهم، نتيجة حالات تلاعب بالعدادات، والتي كانت مسجلة بأسماء المالكين رغم أن الانتفاع الفعلي يعود للمستأجرين.
وأكدت الإدارة أن هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى حماية المالكين من تحمل أعباء مالية لا ذنب لهم فيها، بل يشكل أيضاً التزاماً قانونياً يحمي المستأجر من المساءلة المستقبلية، ويجنب صدور أحكام غيابية بحقه قد تؤثر على مراكزه القانونية والائتمانية.
وبيّنت أنه يمكن الاستفسار عن الطلبات القضائية ومتابعة المعاملات من خلال الاتصال على الرقم المجاني (117111)، كما يمكن متابعة الخدمات والاستعلامات إلكترونياً عبر تطبيق “سند” بكل سهولة وأمان


