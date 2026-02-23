ارتفاع معاملات الرهن التأميني على العقارات في الأردن 6.1% العام الماضي

وطنا اليوم:ارتفع إجمالي عدد معاملات الرهن التأميني على العقارات في الأردن خلال العام الماضي بنسبة 6.1% لتسجل 22,325 معاملة، مقارنة مع 21,044 معاملة في العام 2024، وفق تقرير صادر عن دائرة الأراضي والمساحة.

ووفق التقرير الصادر عن 34 مكتبا تابعا لدائرة الأراضي والمساحة فإن الفارق بين العامين الماضيين في معاملات الرهن التأميني على العقارات يبلغ 1,281 معاملة، مما يعكس توسعا في النشاط الائتماني المرتبط بالعقار خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق.

وتصدّرت العاصمة حجم معاملات الرهن التأميني خلال عام 2025، تلتها محافظتا إربد والزرقاء، بما يعكس تركز النشاط التمويلي العقاري في المحافظات ذات الكثافة السكانية والاقتصادية الأعلى، مقابل تسجيل تراجع في حجم المعاملات في محافظتي معان والطفيلة، واستقرار نسبي في محافظة جرش.

ففي محافظة العاصمة، سُجّل ارتفاع في عدد معاملات الرهن التأميني من 11,296 معاملة في عام 2024 إلى 12,082 معاملة في عام 2025، بزيادة قدرها 786 معاملة، وبنسبة نمو تقارب 7%، لتستحوذ على الحصة الكبرى من إجمالي معاملات الرهن التأميني في المملكة.

وجاءت محافظة إربد في المرتبة الثانية من حيث حجم معاملات الرهن التأميني، إذ ارتفعت فيها من 3,175 معاملة إلى 3,424 معاملة العام الماضي، بزيادة مقدارها 249 معاملة، وبنسبة نمو بلغت نحو 7.8%، فيما حلّت محافظة الزرقاء ثالثا، مسجلة زيادة محدودة في المعاملات من 1,852 معاملة في 2024 إلى 1,899 معاملة العام الماضي، بارتفاع قدره 47 معاملة، وبنسبة نمو 2.5%.

وارتفع حجم المعاملات في محافظة المفرق من 877 معاملة في 2024 إلى 951 معاملة العام الماضي، بزيادة قدرها 74 معاملة، وبنسبة نمو بلغت نحو 8.4%. فيما تلتها محافظة البلقاء مع ارتفاع عدد معاملات الرهن التأميني من 887 معاملة إلى 915 معاملة العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 3.2%.

وسجّلت محافظة الكرك ارتفاعًا طفيفًا في معاملات الرهن التأميني من 632 معاملة في 2024 إلى 654 معاملة، بنسبة نمو 3.5%، فيما سجّلت محافظة مأدبا ارتفاعا لافتا في حجم المعاملات من 482 معاملة إلى 538 معاملة العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 11.6%.

ورغم تصدّرها نسب النمو، جاءت محافظة العقبة بعد الكرك من حيث حجم المعاملات، إذ ارتفعت من 563 معاملة في 2024 إلى 632 معاملة العام الماضي، بزيادة قدرها 69 معاملة، وبنسبة نمو بلغت 12.3%. تلتها محافظة جرش بارتفاع معاملاتها من 430 معاملة إلى 446 معاملة، بزيادة نسبتها نحو 3.7%.

وسجّلت محافظة عجلون استقرارًا شبه تام في معاملات الرهن التأميني، مع تراجع طفيف من 328 معاملة إلى 325 معاملة، بنسبة انخفاض تقل عن 1%.

في المقابل، تراجعت معاملات الرهن التأميني في محافظة معان من 330 معاملة إلى 292 معاملة العام الماضي، بانخفاض قدره 38 معاملة، وبنسبة تراجع تقارب 11.5%. فيما سجّلت محافظة الطفيلة أدنى حجم معاملات بين المحافظات، مع انخفاضها من 192 معاملة في 2024 إلى 167 معاملة في العام 2025، بتراجع قدره 25 معاملة، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 13%.