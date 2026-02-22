بنك القاهرة عمان
إيقاف استقبال الخدمات الالكترونية للكشف التنافسي الخميس

ساعتين ago
إيقاف استقبال الخدمات الالكترونية للكشف التنافسي الخميس

وطنا اليوم:أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة إيقاف استقبال الخدمات الالكترونية الخاصة بالكشف التنافسي لعام 2026 بدءًا من نهاية دوام يوم الخميس 26 – 2 – 2026.
وحسب توضيح صادر عن الهيئة يأتي هذه الإيقاف، تمهيدًا لإصدار الكشف التنافسي لعام 2026 حيث تعمل على استكمال الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لاعتماد البيانات النهائية للمتقدمين، وذلك لضمان دقة المعلومات وشفافيتها.
وتشمل الخدمات المعلن عن استقبالها، إضافة مؤهل علمي، وإلغاء الاستنكاف وتعديل بيانات طلب التوظيف ونقل الإقامة.
وأهابت الهيئة بجميع المتقدمين استكمال طلباتهم وإجراء التعديلات اللازمة قبل انتهاء المدة المحددة، علمًا بأنه لن يُنظر في أي طلب يُقدم بعد هذا التاريخ، تمهيدًا لإصدار الكشف التنافسي بصورته النهائية


