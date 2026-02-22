الكرملين: لا جدوى من مشاركة أوروبا في مفاوضات أوكرانيا

وطنا اليوم:أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا ترى جدوى في مشاركة الأوروبيين بالمفاوضات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال في تصريحات صحافية “لا يمكن للأوروبيين المساهمة في المفاوضات في ظل مواقفهم الحالية”، مشيراً إلى أن مواقف العديد من العواصم الأوروبية تساهم أكثر في استمرار الحرب منها في تعزيز عملية السلام، بحسب “تاس”.

وفي وقت سابق، أكد بيسكوف، أن مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا لن تكون مفيدة. ويرى الكرملين أن الدول الأوروبية طرف في النزاع وليست وسيطا محايدا، بسبب دعمها العسكري والمالي الواسع لكييف وفرضها عقوبات على موسكو.

يأتي ذلك، فيما لم تتوصل المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة في جنيف مطلع هذا الأسبوع إلى إحراز أي تقدم في شأن مسألة الأراضي التي تشكل بندا أساسيا في أي اتفاق لإنهاء الحرب.

تفاؤل أميركي

في حين، قال مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إن المقترحات الأميركية التي عرُضت على الجانبين الأوكراني والروسي في محادثات جنيف الهادفة إلى إنهاء النزاع، ستُقرب الطرفين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وربما تسفر عن قمة بين الرئيسين الروسي فلادمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف ويتكوف في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “نأمل أن تقرب المقترحات التي وضعناها على الطاولة مواقف الطرفين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وربما تسفر حتى عن قمة بين زيلينسكي وبوتين”.

كما تابع: “قد ينتهي الأمر باجتماع ثلاثي في مرحلة ما مع الرئيس دونالد ترامب، وسنرى. أعتقد أن ترامب لا يريد عقد اجتماع إلا إذا شعر أنه قادر على إتمام الأمر وتحقيق أفضل نتيجة، وهو يمتلك بشكل فريد القدرة على القيام بذلك، لذا نأمل أن تسمعوا أخباراً جيدة في الأسابيع المقبلة”

وتضغط واشنطن وموسكو في الوقت الراهن على كييف للتخلي عن منطقة دونباس المتنازع عليها في شرق أوكرانيا لصالح الكرملين في أي اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.

وأودت الحرب التي شنتها القوات الروسية في 24 شباط/فبراير 2022 بعشرات الآلاف من المدنيين ومئات الآلاف من العسكريين من الجانبين.