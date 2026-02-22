بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الكرملين: لا جدوى من مشاركة أوروبا في مفاوضات أوكرانيا

ساعتين ago
الكرملين: لا جدوى من مشاركة أوروبا في مفاوضات أوكرانيا

وطنا اليوم:أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا لا ترى جدوى في مشاركة الأوروبيين بالمفاوضات حول إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال في تصريحات صحافية “لا يمكن للأوروبيين المساهمة في المفاوضات في ظل مواقفهم الحالية”، مشيراً إلى أن مواقف العديد من العواصم الأوروبية تساهم أكثر في استمرار الحرب منها في تعزيز عملية السلام، بحسب “تاس”.
وفي وقت سابق، أكد بيسكوف، أن مشاركة أوروبا في عملية التفاوض الخاصة بأوكرانيا لن تكون مفيدة. ويرى الكرملين أن الدول الأوروبية طرف في النزاع وليست وسيطا محايدا، بسبب دعمها العسكري والمالي الواسع لكييف وفرضها عقوبات على موسكو.
يأتي ذلك، فيما لم تتوصل المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة في جنيف مطلع هذا الأسبوع إلى إحراز أي تقدم في شأن مسألة الأراضي التي تشكل بندا أساسيا في أي اتفاق لإنهاء الحرب.

تفاؤل أميركي
في حين، قال مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إن المقترحات الأميركية التي عرُضت على الجانبين الأوكراني والروسي في محادثات جنيف الهادفة إلى إنهاء النزاع، ستُقرب الطرفين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وربما تسفر عن قمة بين الرئيسين الروسي فلادمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأضاف ويتكوف في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “نأمل أن تقرب المقترحات التي وضعناها على الطاولة مواقف الطرفين خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وربما تسفر حتى عن قمة بين زيلينسكي وبوتين”.
كما تابع: “قد ينتهي الأمر باجتماع ثلاثي في مرحلة ما مع الرئيس دونالد ترامب، وسنرى. أعتقد أن ترامب لا يريد عقد اجتماع إلا إذا شعر أنه قادر على إتمام الأمر وتحقيق أفضل نتيجة، وهو يمتلك بشكل فريد القدرة على القيام بذلك، لذا نأمل أن تسمعوا أخباراً جيدة في الأسابيع المقبلة”
وتضغط واشنطن وموسكو في الوقت الراهن على كييف للتخلي عن منطقة دونباس المتنازع عليها في شرق أوكرانيا لصالح الكرملين في أي اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات.
وأودت الحرب التي شنتها القوات الروسية في 24 شباط/فبراير 2022 بعشرات الآلاف من المدنيين ومئات الآلاف من العسكريين من الجانبين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:41

ملحس: التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لا علاقة لها بأداء صندوق الاستثمار أو قراراته الاستثمارية 10.8 مليار دينار الارباح التراكمية للمحافظ الاستثمارية

20:42

الرئيس الألباني يزور مسجد الملك الحسين في دابوق

20:35

الطراونة: 95% من الاعتداءات على الأطباء يرتكبها مرافقون بأقسام الطوارئ

20:26

إيقاف استقبال الخدمات الالكترونية للكشف التنافسي الخميس

19:56

عراقجي: الحشد العسكري الأميركي لن يخيف إيران والحل لا يزال ممكنا

19:40

المجالي: لا يجوز لأي شخص سحب اشتراكه من الضمان دون سبب يذكر

19:34

مسؤول أميركي: ننتظر من إيران عرضاً نووياً مفصلاً خلال 48 ساعة

19:23

‏ حزب العمال يحذر الطوباسي

19:21

مركز تطوير الأعمال – BDC يدعم 9 شباب وشابات لتأسيس مشاريع إنتاجية لهم في منطقة ملكا – اربد

19:19

كابيتال بنك يطلق حساب “Bright” .. حلول ادخارية ذكية لجيل المستقبل‎

19:16

السفارة الأميركية بشأن تصريحات هاكابي : أُخرجت من سياقها

19:05

الصناعة : توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون لأسواق الاستهلاكيتين نهاية شباط

وفيات
وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026