عراقجي: الحشد العسكري الأميركي لن يخيف إيران والحل لا يزال ممكنا

وطنا اليوم:في حديث خاص لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، رسم وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي معالم المرحلة القادمة من التفاوض مع واشنطن، مؤكدا أن الدبلوماسية تبقى السبيل الوحيد لمعالجة المخاوف الدولية. ورغم نبرته الهادئة حيال جاهزية الاتفاق، إلا أنه بعث برسائل تحذيرية شديدة اللهجة تتعلق بالقدرات العسكرية لبلاده، مشددا على أن الحشد العسكري الذي تقوده أمريكا لن يخيف طهران أو يثنيها عن حقوقها السيادية.

جنيف تنتظر لقاء الخميس وبوادر اتفاق يتجاوز نسخة 2015

كشف عرقجي أن الفريق الإيراني يعمل حاليا على إنضاج جوانب الاتفاق ومسودته النهائية، لافتا إلى التحضير لإجراء لقاء مباشر مع الجانب الأمريكي يوم الخميس المقبل في مدينة جنيف.

وأعرب الوزير الإيراني عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى صفقة باتت “في المتناول”، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بتصريحه أن هناك بنودا في المشروع الحالي قد تكون أفضل مما نص عليه اتفاق عام 2015. وشدد على أن النقاش الراهن محصور في المسألة النووية فقط، مع التمسك بحق إيران المشروع في تخصيب اليورانيوم وامتلاك طاقة نووية سلمية.

التخصيب مصدر فخر وموضوع للتفاهم المشروط

وفيما يتعلق بعقبة التخصيب، أوضح عرقجي أن الجانبين تبادلا مقترحات جادة قد تفضي إلى حل وسط، لكنه جزم بأن تكنولوجيا التخصيب التي طورتها إيران بجهودها الذاتية تمثل “مصدر فخر وطني” لا يمكن التخلي عنه بأي حال.

ويسعى المفاوض الإيراني من خلال لقاءات جنيف إلى انتزاع اعتراف أمريكي بهذا الحق التقني، مقابل ضمانات فنية تؤكد سلمية البرنامج، وهو المسار الذي يراقبه الرئيس ترمب بكثير من الحذر والترقب.

رسائل الردع: الاحتلال في المرمى والقواعد الأمريكية هدف قادم

وانتقل عرقجي في حديثه إلى الجانب العسكري، مذكرا بأن صواريخ بلاده قادرة على ضرب أهداف دقيقة داخل كيان الاحتلال، مدعيا أن هذا الضغط هو ما دفع الاحتلال لطلب وقف إطلاق نار غير مشروط في جولات سابقة.

وأكد أن إيران في موقف قوي للدفاع عن نفسها، مثلما فعلت في سنوات الحرب الماضية. ووجه الوزير تحذيرا مباشرا لواشنطن، قائلا إنه رغم أن الصواريخ الإيرانية لا تستهدف الأراضي الأمريكية لبعد المسافة، إلا أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون في مرمى النيران المباشرة في حال تعرض إيران لأي هجوم.