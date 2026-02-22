السفارة الأميركية بشأن تصريحات هاكابي : أُخرجت من سياقها

وطنا اليوم:استمرت موجة الغضب، الأحد، بعد أن قال السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن لإسرائيل حقا في أجزاء واسعة من الشرق الأوسط، في وقت أعربت فيه دول عربية وإسلامية عن اعتراضها، بينما قالت الولايات المتحدة إن تصريحاته أُخرجت من سياقها.

وجاءت تصريحات هاكابي خلال حوار مع الإعلامي تاكر كارلسون، الذي أشار إلى نص توراتي يتحدث عن وعدٍ إلهي للنبي إبراهيم بمنح ذريته أرضا تمتد من وادي مصر إلى نهر الفرات، وهي مناطق تشمل معظم دول الشرق الأوسط.

وردّ هاكابي قائلا إنه غير متأكد من وصول الأمر إلى هذا الحد، “لكنها ستكون قطعة كبيرة من الأرض”.

وأضاف السفير الأميركي، المقرّب من الرئيس دونالد ترامب، أن إسرائيل “أرض أعطاها الله لشعب مختار”، مؤكدا أنه سيكون “مقبولا لو أخذوها كلها”، في إشارة إلى الأراضي المشار إليها.

وقال متحدث باسم السفارة الأميركية، الأحد، إن تصريحات هاكابي أُخرجت من سياقها، وإنه لا يوجد أي تغيير في سياسات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل.

ووصف بيان مشترك صدر الأحد عن الإمارات ومصر والسعودية والأردن والبحرين وقطر وإندونيسيا وباكستان وتركيا وسوريا والكويت ولبنان وسلطنة عمان والأراضي الفلسطينية، إضافة إلى عدة هيئات عربية، تصريحات هاكابي بأنها “خطيرة ومحرضة” وتهدد استقرار المنطقة.

وقال البيان: “إن هذه التصريحات تتناقض مباشرة مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.. والقائمة على احتواء التصعيد وخلق أفق سياسي لتسوية شاملة تضمن للشعب الفلسطيني دولته المستقلة”.