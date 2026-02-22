بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الصناعة : توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون لأسواق الاستهلاكيتين نهاية شباط

42 دقيقة ago
الصناعة : توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون لأسواق الاستهلاكيتين نهاية شباط

وطنا اليوم:قال وزير الصناعة و التجارة والتموين يعرب القضاة، إنه سيتم توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون سعة 5 لترات لكل منها، إلى أسواق المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية اعتبارا من نهاية شباط الحالي وخلال آذار المقبل، فيما سيتم استيراد مزيد من الكميات لتلبية احتياجات المواطنين، إضافة إلى كميات أخرى يتم تأمينها من القطاع الخاص.
وأضاف القضاة، الأحد، أن وزارة الزراعة أعطت موافقات لاستيراد نحو 12 ألف طن من زيت الزيتون التونسي؛ لتلبية احتياجات السوق، وسد النقص الذي حدث نتيجة لتراجع كميات الإنتاج المحلي من زيت الزيتون، وبما يساهم في توفير متطلبات المواطنين وبأسعار مناسبة.
وبين أن المؤسستين الاستهلاكيتين وضعتنا آلية تسهل شراء المواطن لزيت الزيتون المستوردة من أسواقهما، وتفادي حالات الاكتظاظ التي حدثت في الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن عمليات الاستيراد مستمرة ضمن ترتيبات مع وزارة الزراعة وكذلك القطاع الخاص.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:40

المجالي: لا يجوز لأي شخص سحب اشتراكه من الضمان دون سبب يذكر

19:34

مسؤول أميركي: ننتظر من إيران عرضاً نووياً مفصلاً خلال 48 ساعة

19:23

‏ حزب العمال يحذر الطوباسي

19:21

مركز تطوير الأعمال – BDC يدعم 9 شباب وشابات لتأسيس مشاريع إنتاجية لهم في منطقة ملكا – اربد

19:19

كابيتال بنك يطلق حساب “Bright” .. حلول ادخارية ذكية لجيل المستقبل‎

19:16

السفارة الأميركية بشأن تصريحات هاكابي : أُخرجت من سياقها

19:03

رئيس الوزراء يترأَّس جلسة لمجلس الاستثمار

17:59

العيسوي يلتقي وفداً من تجمع عشائر اليامون

16:42

بلدية إربد تحوّل موظفين إلى التحقيق بعد شجار بالشارع العام

16:33

أورنج الأردن تطلق إعلان رمضان 2026 “دايماً معاك”

16:31

شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية

16:29

إيران تفترض ضربة أميركية وتنشر منصات صواريخ باليستية وتختار بدائل للقيادة

وفيات
وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026