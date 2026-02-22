بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

رئيس الوزراء يترأَّس جلسة لمجلس الاستثمار

45 دقيقة ago
رئيس الوزراء يترأَّس جلسة لمجلس الاستثمار

وطنا اليوم:ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الاستثمار؛ وذلك في إطار متابعة تنفيذ البرامج الهادفة لتطوير بيئة الاستثمار، وفقاً لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وعرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة خلال الاجتماع أبرز الخطوات التي تمَّ اتِّخاذها في مجال تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية ذات الصلة ببيئة الأعمال والاستثمار.
وناقش المجلس سير العمل في مجال تحسين رحلة المستثمر، وتطوير التَّشريعات النَّاظمة للبيئة الاستثماريَّة، بما في ذلك مشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية، الذي يهدف لتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير منظومة الحوافز وفق أفضل المعايير.
كما بحث المجلس أهميَّة تسريع التحوُّل الرَّقمي في الخدمات الاستثمارية، وضرورة الاستمرار في تحديث خارطة الفرص الاستثمارية، بما يعزز التواصل ويسهِّل الحصول على البيانات، ويرفع مستوى الجاهزية الاستثمارية.
وتطرَّق الاجتماع إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار المقرَّر عقده في نيسان المقبل، والذي يشكل محطة استراتيجية لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واستقطاب الاستثمارات النوعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:40

المجالي: لا يجوز لأي شخص سحب اشتراكه من الضمان دون سبب يذكر

19:34

مسؤول أميركي: ننتظر من إيران عرضاً نووياً مفصلاً خلال 48 ساعة

19:23

‏ حزب العمال يحذر الطوباسي

19:21

مركز تطوير الأعمال – BDC يدعم 9 شباب وشابات لتأسيس مشاريع إنتاجية لهم في منطقة ملكا – اربد

19:19

كابيتال بنك يطلق حساب “Bright” .. حلول ادخارية ذكية لجيل المستقبل‎

19:16

السفارة الأميركية بشأن تصريحات هاكابي : أُخرجت من سياقها

19:05

الصناعة : توريد 300 ألف عبوة زيت زيتون لأسواق الاستهلاكيتين نهاية شباط

17:59

العيسوي يلتقي وفداً من تجمع عشائر اليامون

16:42

بلدية إربد تحوّل موظفين إلى التحقيق بعد شجار بالشارع العام

16:33

أورنج الأردن تطلق إعلان رمضان 2026 “دايماً معاك”

16:31

شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية

16:29

إيران تفترض ضربة أميركية وتنشر منصات صواريخ باليستية وتختار بدائل للقيادة

وفيات
وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026