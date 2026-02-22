العيسوي يلتقي وفداً من تجمع عشائر اليامون

العيسوي: التحديث بقيادة الملك يؤسس لمرحلة وطنية متقدمة تعزز قوة الدولة وتمكينها

المتحدثون: نستمد من حكمة الملك وولي العهد الثبات ومن عزمهما الأمل

وطنا اليوم – استقبل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس في الديوان الملكي الهاشمي، وفداً من تجمع عشائر اليامون، حيث جرى بحث جملة من القضايا الوطنية والتطورات الراهنة.

وأكد العيسوي أن الأردن يمضي بثقة في تنفيذ رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تحديث شامل يطال مختلف المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية، مشيراً إلى أن هذا النهج الإصلاحي يشكل إطاراً وطنياً متكاملاً يرسخ مؤسسية الدولة ويعزز كفاءة الأداء العام، بما ينعكس على مستوى الخدمات ويوسّع فرص المشاركة والتمكين في جميع المحافظات.

وأوضح أن توجيهات جلالة الملك لإعداد استراتيجية شاملة لإحداث نقلة نوعية في القوات المسلحة – الجيش العربي تعكس إدراكاً عميقاً لطبيعة التحولات والمتغيرات، وحرصاً على تطوير القدرات الدفاعية بما يواكب التطور التكنولوجي ويصون أمن الوطن واستقراره.

وبيّن أن السياسة الأردنية، بقيادة جلالة الملك، تقوم على مبدأ التوازن بين ترسيخ الجبهة الداخلية وتعزيز الحضور الفاعل على الساحة الدولية، من خلال بناء شراكات استراتيجية واستقطاب استثمارات نوعية تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من قدرته التنافسية.

وفي الشأن القومي، شدد العيسوي على أن مواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، والدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية في إطار الوصاية الهاشمية، إلى جانب الجهود المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة سياسياً وإنسانياً، تجسد ثبات الأردن على مبادئه والتزامه بمسؤوليته التاريخية.

كما أشار إلى أن ذكرى الوفاء والبيعة وعيد ميلاد جلالة الملك تمثلان مناسبتين وطنيتين تعززان قيم الانتماء وتؤكدان متانة العلاقة بين القيادة والشعب القائمة على الثقة والشراكة في مسيرة البناء.

من جانبهم، عبّر المتحدثون عن فخرهم بالقيادة الهاشمية، مؤكدين أن الأردن بقيادة جلالة الملك وسمو ولي عهده يشكل نموذجاً، “نستمد من حكمتهما الثبات ومن عزمهما الأمل ومن نهجهما الإنساني والوطني طريق المستقبل ورمز الاستقرار وركن الامان.

وجددوا تهانيهم لجلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده وذكرى الوفاء والبيعة، داعين الله أن يحفظ جلالته وسمو ولي، والأسرة الهاشمية.

كما ثمّنوا مواقف جلالة الملك تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس، وجهوده في دعم أهل غزة.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك وسمو ولي العهد، وأن قيادة جلالة الملك الحكيمة تمضي بالأردن في مسبرة العزة والكرامة، وأن القيادة الهاشمية ستتبقى ذخرا وسندا للأردن.