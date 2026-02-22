أورنج الأردن تطلق إعلان رمضان 2026 “دايماً معاك”

وطنا اليوم:أطلقت أورنج الأردن إعلانها الرمضاني لعام 2026 تحت عنوان “دايماً معاك” استقبالاً للشهر الفضيل، في رسالة مؤثرة جسّدت معنى الترابط الحقيقي وقيم القرب والدعم. وجاء الإعلان بمشاركة الفنان عزيز مرقة والفنانة ميرا حبش، تأكيداً على التزام الشركة بدعم المواهب الأردنية الشابة واستمرار نهجها الراسخ في تمكين الشابات والشباب وتعزيز قدراتهم.

وأكدت أورنج الأردن أن الرسالة الأساسية من الإعلان هي التواصل المستمر، ومشاركة جميع اللحظات السعيدة بجميع المواسم. وتجسيداً لمكانتها كالمزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة، يسلط الإعلان الضوء على أهمية شبكات الإنترنت والاتصالات في هذا العصر الرقمي للبقاء على تواصل مع الجميع وفي كافة المناسبات حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى الإعلان، استقبلت الشركة الشهر المبارك بإطلاق حملة مميزة تحت عنوان “رمضان شهر الخير… ومع Orange الجوائز غير”، لتقديم فرص الفوز بمكافآت استثنائية لمشتركي الهواتف الخلوية واشتراكات الإنترنت المنزلي، ما يعكس التزام الشركة بتمكين خدمة الزبائن المتميزة وتجربة فريدة من نوعها.

يمكنكم مشاهدة الإعلان عبر الرابط التالي: https://youtu.be/AoBAx41hmX0

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo