بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نتنياهو: نسعى لبناء تحالفات جديدة لمواجهة السنة والشيعة

47 دقيقة ago
نتنياهو: نسعى لبناء تحالفات جديدة لمواجهة السنة والشيعة

وطنا اليوم:أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته تعمل على إنشاء منظومة تحالفات جديدة “داخل الشرق الأوسط أو في محيطه”، في إطار ما وصفه بمواجهة “المحاور الراديكالية، سواء الشيعية أو السنية”، معتبراً أن المرحلة الراهنة تتطلّب إعادة رسم شبكة العلاقات الإقليمية والدولية لإسرائيل.
وقال نتنياهو، في تصريحات سياسية وأمنية، إن إسرائيل تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية واسعة تقوم على التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه التحالفات لن تكون محصورة جغرافياً داخل الشرق الأوسط، بل قد تمتد إلى دول فاعلة في الإقليم ومحيطه، بما يلبّي متطلبات مواجهة “التهديدات المشتركة”.
وأوضح أن المحور الجديد الذي تعمل حكومته على بلورته يضم دولاً عربية وإفريقية ومتوسطية، إلى جانب الهند، وذكر بالاسم قبرص واليونان، لافتاً إلى أن الهدف هو تجميع دول ترى الواقع والتحديات من منظور واحد في مواجهة ما سمّاه “المحاور المتطرفة”.
تأتي تصريحات نتنياهو في ظلّ تحوّلات إقليمية متسارعة وتنامي محاور وتحالفات متقاطعة في الشرق الأوسط وشرقي المتوسط، ومع تصاعد الأزمات الأمنية والسياسية في أكثر من ساحة. ويعكس الطرح الإسرائيلي سعياً إلى تعزيز شبكة اصطفافات متعددة المستويات، مستفيدة من تقاطعات مصالح أمنية واقتصادية، ولا سيّما في ملفات الطاقة والأمن البحري والتكنولوجيا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:42

بلدية إربد تحوّل موظفين إلى التحقيق بعد شجار بالشارع العام

16:33

أورنج الأردن تطلق إعلان رمضان 2026 “دايماً معاك”

16:31

شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية

16:29

إيران تفترض ضربة أميركية وتنشر منصات صواريخ باليستية وتختار بدائل للقيادة

15:47

المومني: الدولة تميّز بين حرية الرأي وأي خطاب يمسّ الوحدة الوطنية أو يخالف القانون

15:28

لجنة فلسطين بـ الأعيان : تصريحات السفير الأميركي بإسرائيل تغذي مخططات ضم الضفة

15:14

بعد تمديد انتشار جيرالد فورد.. ترامب يثير غضب البحارة

15:05

رصاصة بعد بث مباشر.. مقتل صحفي سوري بظروف غامضة

14:54

الرئيس الأميركي يعلن إرسال سفينة مستشفى إلى غرينلاند

14:46

الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

14:35

البنك الأردني الكويتي يطلق استراتيجيته الأولى للاستدامة للأعوام 2026–2028

14:31

الملكية الأردنية تتصدر مؤشرات دقة المواعيد في تحالف oneworld لعام 2025

وفيات
وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026