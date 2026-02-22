بنك القاهرة عمان
الملكية الأردنية تتصدر مؤشرات دقة المواعيد في تحالف oneworld لعام 2025

ساعتين ago
وطنا اليوم:حققت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية إنجازًا جديدًا بتصدرها المركز الأول بين كافة شركات الطيران الأعضاء في تحالف الطيران العالمي oneworld لعام 2025 من حيث الالتزام بدقة مواعيد الإقلاع والوصول، مسجلةً نسبة التزام قياسية بلغت 90.9% وفقًا للبيانات الصادرة عن منصة سيريوم (Cirium) العالمية والمعتمدة رسمياً من قبل التحالف.
كما استمرت الملكية الأردنية في أدائها القوي خلال مختلف فترات العام، حيث احتلت الشركة المركز الأول في الربع الأخير من العام 2025، محققة نسبة دقة في المواعيد بلغت 90.6%، ما يعكس استقرارًا تشغيليًا ووتيرة أداء تصاعدية على مدار العام، وكفاءة استثنائية في التعامل مع التحديات التشغيلية الموسمية.
يستند هذا التصنيف إلى المعيار العالمي لدقة المواعيد، والذي يحتسب الرحلات التي تصل أو تغادر ضمن 15 دقيقة من وقتها المجدول. ويعكس وصول الملكية الأردنية إلى هذه المراكز المتقدمة التزامها الراسخ بتقديم أفضل الخدمات لمسافريها وضمان انسيابية رحلاتها عبر شبكتها الجوية الواسعة.
نائب رئيس مجلس الإدارة/ الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، المهندس سامر المجالي، أكد أن هذا الإنجاز يؤكد كفاءة المنظومة التشغيلية للملكية الأردنية وانضباط عملياتها، إلى جانب مواصلة الاستثمار في الكفاءات وتطوير الأداء، بما يواكب تطلعات المسافرين. مشيرًا ان هذا التفوق يضع الملكية الأردنية في مصاف النخبة العالمية من حيث العمليات الأرضية والجوية. لا سيما مع ادخال اسطول جديد من الطائرات يعد الأكثر حداثة في المنطقة.
وقد ساهم الأداء الاستثنائي للملكية الأردنية في تعزيز مكانة تحالف oneworld كأفضل تحالف طيران عالمي في دقة المواعيد لعام 2025، ويؤكد هذا الإنجاز الدور المحوري الذي تؤديه الملكية الأردنية داخل التحالف، ليس فقط كشريك استراتيجي، بل كأحد أبرز المشغلين من حيث الكفاءة والانضباط التشغيلي على مستوى الشبكات الجوية العالمية.
يشار ان الملكية الأردنية قد حازت على المركز الثاني في دقة مواعيد وصول الرحلات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025 بنسبة تجاوزت 90% وفق تقرير شركة Cirium العالمية والذي وضعها ضمن أفضل خمس شركت طيران في العالم في أحد اكثر مؤشرات الأداء أهمية وتأثيرًا في صناعة النقل الجوي.


