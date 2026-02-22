بنك القاهرة عمان
إطلاق مشروع التحول الرقمي في وزارة العمل

ساعتين ago
وطنا اليوم:أطلقت وزارة العمل مشروع التحول الرقمي لخدماتها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وجاء إطلاق المشروع خلال الاجتماع الذي عقد بين أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي.
وأكد دوجان على أهمية المشروع الذي يهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والخدمات التي تقدمها الوزارة لمراجيعها توفيرا لوقتهم وجهدهم، مشددا على ضرورة الإسراع في التنفيذ وتحقيق الأهداف ضمن الإطار الزمني المحدد له.
وبين أن المشروع يهدف إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية للوزارة واستكمال أتمتة الخدمات عبر البوابة الإلكترونية للوزارة لزيادة رضا متلقي الخدمات.
بدورها شددت الزعبي على أهمية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التتنفيذ العملي مع الاستفادة من التجارب السابقة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع يلمسها المستفيدين من الخدمات التي تقدمها وزارة العمل.
واستمع كل من دوجان والزعبي إلى شرح مفصل من مدير عام الشركة المنفذة للمشروع وبيان الخطة التنفيذية له


