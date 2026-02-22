12 مليون دينار أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن لعام 2025 وتوصية بتوزيع 20% من رأس المال كأرباح نقدية على المساهمين

وطنا اليوم:عقد مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين – الأردن اجتماعه بتاريخ 18 شباط 2026 برئاسة المهندس ناصر اللوزي، وذلك لاعتماد البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة والدكتور علي الوزني، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأعرب المهندس ناصر اللوزي، رئيس مجلس الإدارة، عن رضا المجلس عن أداء الشركة خلال عام 2025، حيث حققت الشركة نمواً إيجابياً في المؤشرات المالية الرئيسية. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة للشركة 11.98 مليون دينار أردني، مسجلاً نموًا بنسبة 19% مقارنة بصافي ربح قدره 10.1 مليون دينار أردني في العام السابق. كما بلغ إجمالي الأصول 164.45 مليون دينار أردني، حيث شكلت الاستثمارات 73.5% من قيمة الأصول.

من جانبه، أشار الدكتور علي الوزني، الرئيس التنفيذي إلى نجاح الشركة المستمر، حيث حققت الشركة زيادة سنوية بنسبة 15% في إيرادات عقود التأمين، متجاوزة 143 مليون دينار أردني. كما حافظت الشركة على عائد على حقوق المساهمين بنسبة 20% ونسبة خسائر مجمعة تقل عن 90%.

وقد عززت هذه الإنجازات من مكانة الشركة في السوق، حيث تم تأكيد التصنيف الائتماني للشركة من قبل وكالة التصنيف العالمية AM Best، التي أكدت التصنيف الإئتماني للشركة عند a- (ممتاز) وتصنيف القوة المالية عند A- (ممتاز) خلال عام 2025.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة الشركة الدعوة لاجتماع هيئة عامة عادي لمساهمي الشركة بتاريخ 28 نيسان 2026 للمصادقة على البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31 كانون الأول 2025. كما قرر المجلس في ذات الجلسة التوصية للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية بواقع 20% من رأس المال والبالغ 26 مليون دينار أردني. كل ذلك شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.