واشنطن ترفض إدانة اغتيال مواطن فلسطيني أمريكي بيد مستوطنين في الضفة

3 ساعات ago
وطنا اليوم:تجنبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إدانة اغتيال الشاب نصر الله أبو صيام (19 عاما)، وهو مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية، الذي قتل برصاص مجموعات من المستوطنين يوم الأربعاء في قرية مخماس شمال القدس المحتلة.
وفي رد على الاستفسارات حول الحادث، اكتفى متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بالتأكيد على أن الإدارة “ليس لديها أولوية أعلى من سلامة وأمن الأمريكيين “، دون صدور إدانة صريحة لعملية القتل.
وأوضح البيان الصادر عن الخارجية أن الواشنطن على علم بوفاة المواطن الأمريكي وتتابع الوضع عن كثب لتقديم المساعدة القنصلية، مشيرا إلى الامتناع عن أي تعليق إضافي احتراما لخصوصية العائلة.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتجنب فيه إدارة ترمب إلى حد كبير التعليق على عنف المستوطنين في الضفة الغربية، حتى في الحالات التي تشمل رعايا أميركيين.
من جانبها، وصفت محافظة القدس استشهاد الشاب نصر الله محمد جمال أبو صيام بأنه “جريمة مكتملة الأركان”، تندرج ضمن تصاعد إرهاب مجموعات المستعمرين المنظمة التي تعمل بحماية قوات الاحتلال.
وأكدت المحافظة في بيانها أن هذا الاعتداء جزء من موجة تصعيد خطيرة تتسم باستخدام الرصاص الحي، وإحراق المنازل، والاستيلاء على الأراضي تحت ذرائع استعمارية باطلة


