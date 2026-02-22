بنك القاهرة عمان
ارتفاع عدد العمالة في مؤسسات الإيواء الفندقي

وطنا اليوم:بلغ مجموع مؤسسات الإيواء الفندقي في الأردن العام الماضي 908 مؤسسات، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة السياحية والآثار .
وتظهر البيانات بأن عدد العاملين بهذه المؤسسات 22943 عاملا وعاملة منهم 12.2% إناث و87.8% ذكور غالبتهم من الأردنيين حيث بلغت نسبة غير الأردنيين 15%.
ووفقا للبيانات فإن هذه المؤسسات تضم 68932 سريرا بينما عدد الغرف 38568 غرفة.
وأشارت الوزارة إلى أن البيانات المرتبطة بالإيواء الفندقي محدثة حتى كانون الأول 2025.
ومقارنة بين العامين 2025 و2024 تظهر البيانات بأن عدد مؤسسات الإيواء الفندقي تراجعت حيث بلغت 918 مؤسسة في العام 2024 بينما العام الماضي انخفضت إلى 908 مؤسسات، فيما عدد العمالة ارتفع بالرغم من تراجع عدد مؤسسات الإيواء الفندقي.
وبلغ عدد العمالة 22506 في العام 2024 بينما العام الماضي ارتفع إلى 22943 بنسبة 1.9%.
وتعرف مؤسسة الإيواء بأنها المنشآت التي تقدم خدمات الإقامة للزوار (فنادق، شقق فندقية، أجنحة فندقية، مخيمات، نزل، بيوت ضيافة … إلخ).


