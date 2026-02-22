باكستان تشن ضربات على معسكرات على الحدود مع أفغانستان

وطنا اليوم:أعلنت باكستان الأحد أنها شنّت ضربات على سبعة مواقع في المنطقة الحدودية الباكستانية-الأفغانية ردا على الهجمات الانتحارية الأخيرة التي تبنتها مجموعات مسلحة مدعومة من أفغانستان.

وذكر بيان صادر عن وزارة الإعلام أن باكستان “شنّت عمليات استهداف انتقائية قائمة على معلومات استخباراتية لسبعة معسكرات ومخابئ إرهابية” متحدثا عن وقوع ثلاثة هجمات منذ بداية شهر رمضان الأسبوع الماضي.

وقُتل وأصيب العشرات في غارات جوية شنّتها باكستان على مجموعات مسلحة على الحدود مع أفغانستان، بحسب ما أفادت به السلطات، مشيرة إلى أن من بين الضحايا أطفالا ونساء.

وتعد هذه الضربات الأعنف منذ الاشتباكات التي وقعت بين البلدين في تشرين الأول الماضي وأسفرت عن مقتل العشرات.

وقالت باكستان إن الضربات جاءت ردا على “الهجمات الانتحارية الأخيرة” التي تعرضت لها، بما في ذلك هجوم على مسجد في إسلام آباد مطلع شباط.

وذكر بيان صادر عن وزارة الإعلام الباكستانية أن القوات الباكستانية شنّت عمليات استهداف انتقائية قائمة على معلومات استخباراتية لسبعة معسكرات ومخابئ إرهابية تابعة لـحركة طالبان الباكستانية

ونشر وزير الإعلام عطا الله طرار بيان عبر منصة إكس تحدث فيه عن استهداف فرع تابع لـتنظيم داعش الإرهابي أيضا.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية عن مقتل وإصابة العشرات بينهم نساء وأطفال جراء غارات جوية استهدفت مدرسة دينية ومنازل في ولايتي ننكرهار وباكتيكا.

كما أعلنت أنها سترد “ردا مناسبا ومدروسا” على الضربات الباكستانية.

وكتب الناطق باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد عبر منصة إكس، الأحد، أن باكستان “قصفت سكان في ولايتي ننكرهار وباكتيكا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص، من بينهم نساء وأطفال”.

وأفادت شرطة ننكرهار بأن القصف بدأ منتصف الليل واستهدف ثلاث مقاطعات، مشيرة إلى أن منزلا كان يضم 23 فردا من عائلة واحدة، وتم إخراج خمسة جرحى من تحت الأنقاض.